Freedonia se consolida en el soul y es combativo contra lo establecido

El grupo madrileño Freedonia, que hoy comparte escenario con la banda norteamericana Vintage Trouble, llega por primera vez al Festival Actual, en Logroño, como el mejor exponente del soul español, tras más de una década de carrera, y como una banda combativa contra el sistema establecido en la música.

Así lo explica en una entrevista con Efe su batería, Israel Checa, quien detalla que en 2006 el grupo adoptó el nombre de Freedonia, un país imaginario que aparece en la película "Sopa de Ganso" de los Hermanos Marx y, desde entonces, no han parado.

"La idea de entonces -relata Checa- fue hacer un grupo con los amigos para ir a tocar a la playa en verano y, en realidad, así estuvimos tres o cuatro años, pero después la cosa empezó a crecer, se incorporó una cantante y así llevamos 11 años".

En la actualidad, Frededonia está inmerso en la presentación por España de su tercer disco, "Shenobi", al que sus miembros quieren "dar muchas más vueltas" de las que han dado en los últimos meses, aunque "va muy bien", asegura.

Pero Freedonia, añade Checa, es más; es un proyecto cultural de Madrid, que abarca otros campos, gestionados y promovidos por ellos mismos porque, desde el principio, decidieron "emprender otro camino diferente al de la música comercial".

"En esos primeros tiempos -afirma Checa- no llegó una gran compañía a ficharnos; sacamos nuestros propios productos y, después, tampoco han venido, con lo que optamos por generar una asociación cultural que principalmente se dedica a ofrecer talleres musicales a niños y a personas con discapacidad".

Aunque es el grupo musical el que les "permite hacer eso" y, aunque el trabajo les "cuesta el doble, también la gratificación es el doble".

Checa reconoce que, "a veces" no entienden por qué con los años no han logrado "llamar la atención de las compañías discográficas o de las productoras" porque "en España hay bastante música americana", como la suya, pero no le dan "muchas vueltas": "lo importante es seguir adelante y demostrar nuestra música en los conciertos".

Así, admite que el Festival Actual, que marca el inicio de la programación cultural y musical del año en España, vive hoy "un gran contraste" en el que "el hilo conductor es la música negra", por un lado, Vintage Trouble, que "funcionan como una gran empresa", y por otro, ellos, que van "paso a paso".

Freedonia, explica, es un colectivo "combativo contra lo establecido" en la industria de la música, en la que "se trata el arte como una mercancía".

Por ello afirma que este grupo es, "probablemente, el único de España", según sus datos, que no percibe derechos de autor por sus trabajos porque no están en la Sociedad General de Autores (SGAE), algo que "supone mucho dinero", ya que el grupo no percibido los derechos que genera, "y que se cobran" a quienes utilizan su música en eventos, anuncios de televisión o cine.

Para Freedonia, quedar al margen de la SGAE, indica su batería, tiene que ver con el hecho, por un lado, de que son "nueve autores de canciones, no uno" y, por otro lado, porque decidieron "utilizar el sistema de 'creative commons', que la SGAE no admite".

Este sistema, gestionado por una organización sin ánimo de lucro ubicada en Estados Unidos, relata Checa, permite a los músicos obtener una licencia, pero determinar libremente a quienes ceden sus obras de forma gratuita y cuáles de ellas pueden ser compartidas por el público sin restricciones.

"Esto es algo -reconoce- que no se admite en España y hemos perdido la fe en que se vaya a hacer", por ello, para poder recibir derechos de autor, el grupo estudia "fórmulas" en países que sí reconocen ese tipo de licencias, como Holanda o Francia.