La Fundació Tàpies muestra la relación del artista con su mujer, Teresa Barba

La Fundació Tàpies rinde homenaje a la estrecha relación que mantuvieron Antoni Tàpies y su mujer, Teresa Barba, en la exposición "T de Teresa", en la que muestra la "Serie Teresa" (1966) y la colección de litografías, "litocollages" y "collages" agrupados en "Cartas para Teresa" (1971).

En paralelo a esta exposición, la fundación acoge la exposición "Allora & Calzadilla", primera muestra monográfica en España de la norteamericana Jennifer Allora y el cubano Guillermo Calzadilla, que ofrecen un conjunto de "performances" que juegan con la escultura, el sonido, el vídeo, la fotografía y la actuación en vivo, una selección de obras producidas entre 2005 y 2018.

Las obras incluidas en "T de Teresa" expresan, a decir de la comisaria de la exposición, Núria Homs, un lenguaje privado.

Los dos bloques de trabajo despliegan un repertorio de signos sin traducción para los espectadores, "todo un gesto que preserva la intimidad de la pareja a pesar de las alusiones explícitas a la domesticidad y a la sexualidad compartida".

Cuando en 1971 realizó la serie "Cartas a Teresa", publicada en 1974 en forma de carpeta de litografías, "el artista juega con el doble significado de la palabra carta: por un lado, como comunicación escrita que alude a la correspondencia amorosa entre ambos cuando Tàpies estuvo en París; y, por otro, en un sentido mucho más esotérico, el que hace referencia a una baraja que alude a la magia y al ilusionismo.

Teresa es también un nombre que carga con un sentido político, ha subrayado el director de la Fundació, Carles Guerra, pues el propio Tàpies dijo en su autobiografía que "en los primeros años sesenta, con Teresa fuimos viviendo cada vez más de cerca las injusticias que se le hacían a nuestro pueblo tan vejado, a las clases trabajadoras, a la gente sacrificada de la oposición", unas luchas con las que, añade el artista, "tanto Teresa como yo nos sentíamos cada vez más identificados".

Una breve videoentrevista a Teresa Barba, realizada el pasado mes de diciembre, resume el papel de la viuda de Tàpies, habitualmente "discreta": "Cuando veía que se elevaba demasiado, lo hacía bajar al ámbito terrenal", dice en el mismo.

En la exposición "Allora & Calzadilla", que estará abierta al público desde el 6 de febrero hasta el 20 de mayo, domina la "dimensión musical" de las piezas e intervenciones en un recorrido en el que una obra conduce al visitante hasta otra, de modo que "Stop, repair, prepare: variations on 'Ode to Joy' for a prepared piano" (2008) puede llevar indistintamente al muro desde el que suena "Wake up" (2007) o a la planta superior, en la que "Hope Hippo" (2005) puede ser percibida gracias a las alertas de un silbato.

Según ha explicado el propio Guillermo Calzadilla, un trasfondo recorre las obras, "un contexto marcado por la crisis múltiple que azota a Puerto Rico, en especial la económica y la ecológica".

La obra más evidente es, al mismo tiempo, la más ausente, pues "Puerto Rican Light (Cueva Vientos)" fue una obra de arte lumínica que ha estado expuesta en Puerto Rico hasta poco antes de la apertura de la exposición de la de Tàpies y que se introduce ahora en Barcelona sin una presencia material física, pero a través de un debate y una proyección.

En "Stop, repair, prepare", un pianista se sitúa en el hueco central practicado a un piano Bechstein de principios del siglo XX, desde el cual toca el teclado al revés el "Himno a la alegría" de la "Novena Sinfonía" de Beethoven y mientras deambula por la sala de la Tàpies.

En el mismo nivel, en "Lifespan", tres vocalistas del Coro de Cámara del Palau de la Música interpretan una composición de David Lang silbando y resoplando frente a una piedra del período hádico, de 4.000 millones de años de antigüedad, que cuelga del techo.

En la planta superior de la fundación, "Hope Hippo" muestra un enorme hipopótamo-escultura realizada por Marga de la Llana con la colaboración de los alumnos de la Escuela Massana y La Llotja, que sirve de atalaya desde donde un denunciante humano puede, mientras lee las noticias del mundo, usar el silbato para advertir de la injusticia.