Furones dirigirá la música de cine y carnaval en el Auditorio Nacional

Las bandas sonoras son "una excelente puerta de entrada" hacia la música clásica, asegura el madrileño Fernando Furones (1987), que el próximo día 16 dirigirá a la Royal Film Concert Orchestra en el Auditorio Nacional en la "Gala Especial de Cine y Carnaval", organizada por la Fundación Excelentia.

"Creo que el problema de la música clásica es que se llama así. Hay mucho público que podría sentirse atraído, pero no saben el potencial que tiene", asegura Furones en declaraciones a EFE.

El joven director comenzó estudiando piano por "imposición" de su familia y ha recordado que "era como hacer los deberes", ya que le obligaban a hacerlo y él "no le veía sentido", pero a los 17 años su relación con la música dio un giro.

"Empecé a tocar música con amigos y para cuando me di cuenta de que era lo que quería hacer, pensaba que era muy tarde y escogí Administración y Dirección de Empresas, que estaba muy bien, pero no era lo que yo quería", señala Furones.

Tras dos años de trabajo, decidió abandonar esa vida y dedicarse por completo a la carrera musical, aprovechando un curso de verano en la Berklee College of Music de Boston (Estados Unidos), "la universidad musical más prestigiosa del mundo" y su residencia en la actualidad.

Las casualidades se sucedieron y dos hechos marcaron la carrera de Furones: la creación de la Valencia Film Orchestra, una orquesta sinfónica de cine con músicos de Berklee y de Valencia que le permitió contactar con la Fundación Excelentia, y su relación con el director Pablo Heras-Casado.

"Si no hubiera sido por Pablo, yo no me hubiera dedicado a dirigir nunca, porque él fue quien me inspiró. Cuando le conocí, yo desconocía el mundo de la dirección de orquesta", apunta Furones sobre Heras-Casado quien le dio "una visión muy clara del día a día de ser director".

Todo este camino ha traído a Furones hasta el Auditorio Nacional, con un programa que abarcará bandas sonoras y canciones "de carnaval" de Bernstein, Paganini, Gardel, Barroso o Pérez Prado, entre otros.

Su tema favorito, dice, es "Mambo", del clásico de Leonard Bernstein "West Side Story", porque "abarca ambos aspectos del concierto, el de la película y la música de carnaval, que recoge ritmos cubanos, brasileños, africanos, mambo y conga".

La Royal Film Concert Orchestra, con la Fundación Excelentia y bajo la dirección de Furones, interpretará el mismo programa al día siguiente en el Auditorio Miguel Delibes (Valladolid).