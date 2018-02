Liam Gallagher, ex de Oasis, actuará en el Sonorama de Aranda de Duero

El cantante inglés Liam Gallagher, excomponente de Oasis, actuará en la vigésimo primera edición del Festival Sonorama Ribera, que se celebrará en Aranda de Duero del 8 al 12 de agosto.

El menor de los Gallagher, cuya presencia en esta cita musical ha sido confirmada hoy, llegará a Aranda de Duero con su último trabajo discográfico bajo el brazo, el primero en solitario y cuyo nombre es "As you were".

Liam Gallagher se suma así a un plantel en el que ya han confirmado su presencia Bunbury, IZAL, Dorian y Xoel López.