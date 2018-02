F. Gary Gray negocia dirigir la nueva cinta de "Men in Black"

El realizador F. Gary Gray, responsable de "Straight Outta Compton" (2015) y "Fast & Furious 8" (2017), se encuentra en negociaciones para dirigir la nueva cinta derivada de la trama de "Men in Black (Hombres de negro)", informó hoy el medio especializado Deadline.

Este "spinoff" (cinta escindida) de "Men in Black (Hombres de negro)", cuyo estreno está previsto para 2019, no contará como protagonistas con Will Smith y Tommy Lee Jones, que lideraron las tres primeras cintas de esta saga.

Smith y Jones encarnaron en esas películas a los agentes J y K, encargados de proteger la Tierra de las amenazas extraterrestres.

Este nuevo filme de "Men in Black (Hombres de negro)" cuenta con un guion firmado por Matt Holloway y Art Marcum, escritores de "Iron Man" (2008) y "Transformers: El último caballero" (2017).

El objetivo que se ha propuesto el estudio Sony Pictures es relanzar la saga con nuevos actores y una renovada perspectiva al estilo de lo que hizo con "Jurassic Park" o "Jumanji".

Con más de 500 millones de dólares (402 millones de euros) de recaudación en todo el mundo, la película original de "Men in Black (Hombres de negro)" fue un gran éxito en 1997 y dio pie a dos secuelas: "Men in Black II (Hombres de negro II)" (2002) y "Men in Black 3 (2012)

Si finalmente llegara a un acuerdo, la nueva cinta de "Men in Black (Hombres de negro)" sería para el cineasta F. Gary Gray su primera película tras "Fast & Furious 8" (2017), que ingresó 1.236 millones de dólares (994,1 millones de euros) en todo el planeta y que batió el récord del estreno más taquillero de la historia.

La filmografía de F. Gary Gray también incluye las películas "Negociador" (1998), "The Italian Job" (2003), "Un ciudadano ejemplar" (2009) y "Straight Outta Compton" (2015).