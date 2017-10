El ratón Geronimo Stilton protagoniza su primera aventura en España

El famoso ratón periodista de la literatura infantil Geronimo Stilton protagoniza por primera vez una aventura en España en "Enigma en El Prado", en el que investigará el robo de una pintura en la pinacoteca madrileña, un relato que será traducido a otros 40 idiomas.

El personaje ha explicado hoy en el Prado en qué consiste su nueva aventura, que publica la editorial Planeta: "Visité Madrid junto a mis sobrinos Benjamin y Trappy y mi amigo Metomentodo Quesoso, por invitación de mi amiga Anita Rateira, pero en mi visita al Prado sucedió algo extraño", ha revelado a EFE Stilton.

"De repente se fueron las luces y al volver, descubrimos que faltaba la pintura 'El quitasol', de Francisco de Goya. Alguien la había robado", ha añadido el popular roedor, sobre el que ya se han publicado alrededor de 300 títulos.

Su nuevo libro lleva a los personajes a recorrer los lugares más emblemáticos de la capital española como Cibeles, desde la Puerta del Sol al Palacio Real.

"Aunque suelo viajar mucho soy muy tranquilo y lo que me gusta es dirigir mi periódico, 'El eco del roedor', escribir libros y estar en casa, pero mis sobrinos siempre terminan llevándome en aventuras que nunca sospechamos", ha detallado Stilton, residente de la ciudad de Ratonia.

Con ayuda de Metomentodo y de Mar, una chica que ha sido testigo del robo, lograrán seguir las pistas y dar con el ladrón para recuperar la pintura.

Mar es la ganadora de uno de los concursos realizados por el Club Geronimo Stilton el año pasado, en el que los niños debían escribir una historia y, como premio, serían "stiltonizados" en una nueva entrega de las aventuras del ratón, ha explicado a EFE la directora editorial del área infantil de Planeta, Marta Bueno.

Con ayuda de láminas con dibujos de los principales lugares de Madrid, que incluyen explicaciones y datos históricos, los niños de otros países podrán aprender sobre la ciudad a través del libro, que será traducido a unos 40 idiomas, señala Bueno.

"Madrid es una ciudad impresionante, a pesar de que mi viaje ha sido corto, he visto cosas que me han gustado mucho y no veo el momento de regresar", ha añadido el famoso roedor, cuyos libros han vendido más de 85 millones de ejemplares en todos el mundo.