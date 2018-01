González Molina vuelve a Globomedia para desarrollar series y películas

Fernando González Molina, director de éxitos de taquilla como "Tres metros sobre el cielo" y "Palmeras en la nieve", regresa a Globomedia para desarrollar nuevas series y películas.

González Molina desarrolló buena parte de su carrera en el ámbito televisivo con éxitos como "Un paso adelante" o "Los hombres de Paco" -serie de la que fue director durante seis temporadas-, "El barco" o "Luna, el misterio de Calenda", en las que ejerció como director y productor ejecutivo, ha recordado hoy la productora en una nota.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y con estudios en Dirección de Cine, González Molina se reincorpora a Globomedia para desarrollar proyectos de ficción, que van desde nuevas series a películas para el cine.

"Quiero agradecer a Fernando que nos traiga de nuevo su talento, su instinto y su sensibilidad que han cautivado a tantos espectadores", ha comentado Javier Pons, director general de Globomedia.

Fernando González Molina ha dicho que se siente "feliz" por volver a la productora que le dio "las primeras oportunidades", ya que en Globomedia dirigió su primera serie y rodó su primera película.

Entre sus últimos trabajos destacan la dirección del la primera película de la Trilogía de Baztán, "El guardián invisible", y el documental "The best day of my life", sobre historias de personas de diferentes lugares del mundo que confluyeron en Madrid durante el World Pride el año pasado.

Globomedia ha producido series para televisión como "Vis a Vis", "Estoy vivo", "El accidente", "Águila Roja", "El Internado" y "Pulsaciones", y programas como "El Intermedio", "Zapeando" o "El Club de la Comedia".