El tenor Gregory Kunde debuta como Peter Grimes en el Palau de les Arts

El Palau de les Arts estrenará el 1 de febrero una producción de "Peter Grimes", de Benjamin Britten, una obra de referencia de la ópera inglesa del siglo XX, en la que se narra la lucha del individuo contra la sociedad y en la que el tenor Gregory Kunde interpreta por primera vez el papel protagonista.

Esta obra, de la que se representarán cinco funciones hasta el 13 de febrero, con la que Les Arts inicia el 2018 es una producción del Teatro de La Monnaie de Bruselas, con Franklin Christopher como director musical y Willy Decker como director de escena.

El estadounidense Kunde estará acompañado por especialistas en el repertorio inglés como Leah Partridge (Ellen Orford), Robert Bork (Balstrode) y Dalia Schaechter (Auntie), junto con la legendaria diva Rosalind Plowright en el papel de Mrs. Sedley.

Benjamin Britten aborda en 'Peter Grimes' dos temas recurrentes en su legado: el enfrentamiento de un individuo con la sociedad y también la pérdida de la inocencia, con un marinero estigmatizado, perseguido y abocado al suicidio por un supuesto maltrato a sus aprendices

A través de la figura del protagonista, el compositor inglés explora los efectos psicológicos de la exclusión en quienes contravienen los códigos convencionales.

Según Christopher Franklin, Britten hace gala de "un gran instinto dramático al aglutinar en el pentagrama los diferentes ambientes por los que transita 'Peter Grimes', desde los delirios a los arrebatos del pescador, las canciones populares en la posada de Auntie, la tormenta o los cantos dominicales en la iglesia, otorgando al mar un protagonismo como testigo del drama humano.

Franklin, que dirige su segunda obra del compositor inglés en Valencia después de 'The Turn of the Screw' en 2017, ha añadido que se trata de una "ópera casi wagneriana, en el sentido de que se usa el coro como en el teatro griego: es el reflejo de la sociedad".

Willy Decker, director de escena, resalta el papel del mar en su propuesta, un mar que "determina con su violencia el comportamiento de los hombres. El hombre y la naturaleza, se encuentran atrapados en las garras el uno del otro".

Ante su primera representación de 'Peter Grimes', Kunde ha equiparado el personaje con otro determinante en su carrera actual. "Para mí es como el 'Otello' de Verdi: un papel con el que sueña todo tenor".

"Es el mejor trabajo de Britten -ha proseguido-, es la obra maestra de sus óperas. Y si hablamos del siglo XX, diría que es una de las cinco mejores de ese siglo".

"Cada vez que escucho esta obra me sorprende cómo pudo pensar en escribirla... El modo en que capta el mar, la mañana, cómo plasma la escena en la posada de Auntie. En su música, todo es muy visual. Hay momentos verdaderamente espeluznantes y otros provocadores", ha dicho la soprano estadounidense Leah Patridge.

Rosalind Plowright interpreta a la Señora Sedley, "la mala de la historia", en palabras de la propia diva, que aborda con este papel lo que ella denomina su "tercera carrera" tras 35 años sobre los escenarios.