Helen Mirren, homenajeada por una carrera a la que pide nuevos retos

La británica Helen Mirren recibió hoy un premio honorífico a su carrera pero, a sus 72 años, asegura que aún toma sus decisiones profesionales dejándose llevar "por lo desconocido" y por nuevos retos.

"La vida nos sorprende y nos da muchas posibilidades. Si todo estuviera escrito, nada merecía la pena. Por eso me atrae lo desconocido, porque cualquier cosa puede pasar. Y así he decidido vivir mi vida, ya sea en el amor o en el trabajo", aseguró la dama de la interpretación.

Mirren, al recibir el homenaje durante la gala "Películas para Adultos" de la revista AARP (American Association for Real Possibilities) en Los Angeles, explicó que cuando era joven estaba tan frustrada por no conseguir sus metas como actriz que decidió acudir a que le leyeran la palma de la mano.

"Era muy insegura. Creía que no iba a conseguir dedicarme al mundo de la actuación. Solo quería ser actriz, pero no veía el camino", indicó la artista, quien reveló que el tarot pronosticó que su éxito le llegaría pasados los 40 años, como ocurrió finalmente.

Sin embargo, decidió que no quería saber más sobre su vida, a pesar de que le habían entregado varias hojas con todo lo que iba a sucederle en los años siguientes.

"Lei eso y, a continuación, tiré el resto a la basura. Decidí que yo iba a labrarme mi destino. No quería que estuviera escrito", manifestó Mirren.

"Star Wars: The Last Jedi" ganó el premio a la mejor película, mientras que Gary Oldman y Annette Bening se llevaron los galardones a mejor actor y mejor actriz, respectivamente, por "Darkest Hour" y "Film Stars Don't Die in Liverpool".

Asimismo, el mexicano Guillermo del Toro triunfó como mejor director por "The Shape of Water".

Richard Jenkins y Laurie Metcalf recogieron los galardones a las mejores interpretaciones de reparto por "The Shape of Water" y "Lady Bird", respectivamente.