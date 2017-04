Helena Miquel se "desnuda completamente" en su primer disco como solista

Helena Miquel, ex Delafé y las Flores Azules, debuta en solitario con "El sol en la sombra", que presentará en Barcelona el 22 de abril y en Madrid el 10 de mayo; un disco en el que, según ha dicho a Efe, se ha "desnudado completamente" y ha intentado ser "muy sincera".

Un año y medio después de haber dejado la banda que la hizo famosa, Helena Miquel vuelve a los escenarios con diez canciones originales compuestas por ella, tanto la letra como la música, en las que explora ese sonido indie-pop que la caracteriza desde que debutó en 1999 al frente de su otra banda, Élena.

Sin embargo, la cantante y bajista ha dejado claro que cuando dejó Delafé y Las Flores Azules "no tenía, ni por asomo, la intención de grabar un disco en solitario": "Desconocía que pudiera componer tantas canciones. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que tenía algo dentro, que no sabía qué era, pero que quería explicar".

Miquel ha aclarado que la decisión de dejar la banda que compartía con su exmarido, Oscar D'Aniello, conocido como Delafé, se debió a razones más personales y no tanto a un desgaste del proyecto.

A partir de esta necesidad creativa se empezó a gestar "El sol en la sombra", cuando, tras dejar Delafé, decidió adoptar la rutina de tocar la guitarra en casa y así empezaron a surgir algunas de las canciones, que grabó en su móvil.

La cantante explica que quien la impulsó a llevar adelante este proyecto como solista fue Marc Marés, guitarrista de Élena, a quien mostró las primeras maquetas de las canciones y quien ahora le acompaña a las guitarras de este nuevo álbum.

A pesar de que las diez canciones de este nuevo álbum se alejan mucho del sonido que caracterizaba a Delafé y Las Flores Azules, Helena Miquel asegura que su experiencia en su antigua banda le ha permitido "empezar un proyecto en solitario sin tener que empezar de cero, sin ser una persona desconocida".

Y es en la búsqueda de este público, que la reconoce por su paso por Delafé, que Miquel ha decidido escribir en castellano todas las canciones de "El sol en la sombra"; aunque su única experiencia previa como compositora había sido en catalán, para Élena.

"Por un lado, quería mantener el público y la escena que ya tenía con Delafé. Pero, por otro lado, cuando escribo en castellano digo claramente lo que me pasa por dentro y no tengo tantos prejuicios. En cambio, escribiendo en catalán, mi lengua materna, tiendo a esconderme más, a usar más metáforas", relata la cantante.

Ahora Miquel se prepara para empezar la gira de presentación de su primer disco como solista, que comenzará en Barcelona el 22 de abril en la sala Sidecar y continuará en Madrid el 10 de mayo en el Club Costello.

De esta forma, la cantante catalana emprende un nuevo giro en su carrera, como el que vivió en 2009, cuando empezó su faceta como actriz en la película "El idioma imposible", que la llevó a actuar en 2011 en la galardonada "No habrá paz para los malvados" y, más tarde, en la serie de TV3 "La Riera".