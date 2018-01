Hillary Clinton se burla de Trump en los Grammy leyendo este fragmento del libro que el presidente quiso prohibir

La excandidata presidencial, Hillary Clinton, ha sorprendido con su aparición estelar en la gala de entrega de los Grammy. La líder de los demócratas apareció, en plena noche grande de la música, en un vídeo humorístico para reírse del presidente estadounidense, Donald Trump, leyendo uno de los pasajes del polémico libro sobre el primer año del republicano en la Casa Blanca, Fire and Fury.

Clinton apareció en un vídeo, junto a los artistas John Legend, Cher, Snoop Dogg, Cardi B y DJ Khaled, leyendo frases del libro del periodista Michael Wolff. Un libro que ha abierto una guerra entre el presidente y su exasesor, Steve Bannon, y en el que se presenta a Trump como un "semianalfabeto" al que hay que repetirle las cosas varias veces.

En el sketch, el actor y humorista James Corden ha abierto una serie de audiciones para conseguir un Grammy por la lectura de Fire and Fury. El presentador de la gala, en la que arrasó el cantante Bruno Mars con seis de los galardones a los que optaba, va despidiendo a sus invitados uno a uno porque no consiguen el tono que busca Corden.

Es entonces cuando aparece una mujer que se tapa la cara con el libro mientras lee un pasaje en el que Wolff cuenta cómo Trump comía comida basura por miedo a ser envenenado. "Tenía mucho miedo de ser envenenado. Es una de las razones por las que le gustaba comer en McDonald's. Nadie sabía con anticipación que él vendría y sabía que la comida estaba preparada anteriormente de manera segura", lee Clinton bajando el libro para revelar su identidad.

Aunque Corden decide 'contratar' a Clinton para la lectura del libro y optar al Grammy y el auditorio recibió la aparición de la demócrata con aplausos, el sketch no ha gustado a los republicanos, que cierran filas en torno a Trump desde la publicación del libro de Wolff.

"Siempre me han encantado los Grammys, pero que los artistas lean el libro Fire and Fury lo mató. No arruinéis la buena música con basura. Algunos de nosotros amamos la música sin que la salpique la política", escribió en Twitter la embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, Nikki Haley.

Sobre el libro basado en entrevistas con altos funcionario de la Casa Blanca, que ha sido todo un éxito editorial en EEUU con más de un millón de ejemplares vendidos, se prepara ya una serie de televisión que contará el primer año de Trump como presidente de EEUU.