Hugh Thomas estaría "horrorizado" por la situación de Cataluña, según su hija

El historiador e hispanista Hugh Thomas, fallecido hace seis meses, estaría "horrorizado" y "terriblemente triste" por la situación que se vive en España, su "otra casa", con la "crisis" de Cataluña, asegura su hija Isabella, que ha participado hoy en un acto de homenaje al británico.

La relación entre Hugh Thomas y España comenzó cuando él tenía solo 24 años, pero lo que en un principio fue simple "fascinación" se convirtió en una gran "pasión" por el país, según explica Isabella Thomas en una entrevista con Efe.

"Sé que le dio mucho a España, pero España también le ha dado mucho a él", ha subrayado la británica.

También novelista, político y profesor, Thomas, que falleció el pasado mes de mayo, a los 87 años, es autor de "La Guerra Civil Española", considerado por muchos como el mejor libro sobre ese acontecimiento histórico, que el hispanista intentó comprender "desde ambos lados".

"Él siempre creyó que España necesitaba unirse y lograr la reconciliación", recalca Thomas, que considera que su padre estaría "horrorizado" si viera la tensa situación que se vive en España por el proceso soberanista de Cataluña, ya que "estaba muy en contra de los separatismos de España".

Desconoce si las acciones que están tomando los políticos contentarían a su padre, pero asegura que él "no estaba a favor de la independencia de Cataluña".

"No sé qué soluciones propondría él para esta crisis, pero sí sé que estaría terriblemente triste, como le ocurrió con el 'brexit', que también le provocó una enorme tristeza", precisa.

También explica que su padre siempre consideró que los referéndum "debían ser evitados por los países sensatos" porque, en su opinión, no eran "parte fundamental de la democracia parlamentaria".

"El historiador John Elliot -también ha participado en el homenaje Thomas- ha hablado mucho de Cataluña, y creo que mi padre estaba completamente de acuerdo con su punto de vista en el hecho de que Cataluña tiene ahora muchos poderes, muchos más que Escocia o Irlanda del Norte, así que él seguramente diría, '¿Por qué les hace falta la independencia?'".

Ese profundo conocimiento que el escritor tenía sobre política le dio "más calidad" a sus juicios históricos, pero hay algo que su hija insiste en destacar: "Él siempre estuvo muy en contra de las ideologías".

Desmarcarse de la izquierda y de la derecha, opina, le dio a Thomas "más libertad para trabajar" y ha ayudado también a que su figura haya sido distinguida con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica o con el Premio Somerset Maugham, galardones a los que se suman otros muchos reconocimientos como el homenaje de esta tarde en Madrid, con el que el británico estaría "muy entusiasmado".

"Creo que todo su trabajo en general está bien reconocido en todo el mundo, aunque sí pienso que la prensa inglesa tuvo los ojos cerrados porque él trabajó durante un tiempo con Margaret Thatcher y ya solo veían eso", revela.

Sin embargo, insiste en que Thomas fue "tan individualista e independiente" que, incluso, rechazó participar en el 70 aniversario de la Guerra Civil española, porque pensaba que "está todo demasiado politizado" y que aún es necesaria una "reconciliación".

"Él tenía la idea de levantar un monumento a todos los que murieron en la Guerra Civil, sin decir en qué bando lucharon. Sentía que España aún necesita eso", añade.

También ha querido enfatizar que su padre nunca quiso ser "solo un historiador de la Guerra Civil y del siglo XX de España", algo que evidencian otras de sus obras, como "The Conquest of Mexico" (1993), "The Suez Affair" (1966) o "El imperio español de Carlos V" (2010). "Su conocimiento y su sabiduría sobre la historia en general eran increíbles", ha añadido.