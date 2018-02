Igor Legarreta debuta en el largometraje con "Cuando dejes de quererme"

El guionista bilbaíno Igor Legarreta debuta en la dirección de largometrajes con la película "Cuando dejes de quererme", un thriller de amor, desamor y misterio que cuenta entre sus protagonista con el reciente Premio Goya al Actor Revelación, Eneko Sagardoy.

La película, una producción hispano-argentina rodada en múltiples escenarios del País Vasco y que se estrenará en las pantallas comerciales el próximo 16 de febrero, cuenta con un reparto de categoría en el que se incluye a los actores españoles Miki Esparbé y Joaquín Climent (El bar) y a los argentinos Flor Torrente, la protagonista femenina, y el veterano Eduardo Blanco.

La "opera prima" de Legarreta en el largometraje ha sido presentada hoy a los medios en Bilbao por su director, quien había dirigido hasta hoy varios cortos ("El trabajo", "El gran Zambini") y fue coguionista y director de la segunda unidad en "Autómata", la película de ciencia-ficción de Gabe Ibáñez, impulsada por Antonio Banderas.

El argumento relata las aventuras de Laura (Flor Torrente), nacida en Durango pero emigrada a Argentina junto a su madre a los cuatro años tras la desaparición de su padre biológico (Eneko Sagardoy), por averiguar lo ocurrido con su progenitor cuando recibe la noticia de que, 36 años después de su desaparición, han sido encontrados sus restos en un bosque vasco.

Legarreta ha señalado que su experiencia en la dirección de cortometrajes y como guionista le ha ayudado a afrontar este primer trabajo en el mundo del largometraje y que durante el rodaje se ha sentido "cómodo" porque "he tenido muy buen equipo y me he sentido muy arropado".

En la presentación de la obra ha estado presente también el recién galardonado Premio Goya, Eneko Sagardoy, quien ha expresado su satisfacción por haber participado en este largometraje en el que encarna al padre biológico de Laura, en numerosos flash-back.

Sagardoy ha apuntado la dificultad que ha representado encarnar a un personaje que se mueve "todo el rato en el pasado, siempre en situaciones muy extremas".