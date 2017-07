El Indy-Rock de Wilco inaugura la edición más ecléctica de Cap Roig

El indy-rock de la banda estadounidense Wilco ha inaugurado la edición más ecléctica del festival de Cap Roig, que suma este año a su abanico de artistas internacionales y nacionales de diferentes géneros el de los que se mueven en el ámbito de la conocida como música independiente.

Dejar la primera jornada del programa en manos del grupo que lidera Jeff Tweedy se entiende como un guiño a la legión de seguidores de ese tipo propuestas que, ahora, tienen una razón de peso para acercarse a la cita impulsada por la Fundación Bancaria La Caixa.

Tweedy ha pisado por primera vez Cap Roig para presentar su último disco, "Schmilco", con temas como "If I ever was a child", "Cry all day", "Someone to lose", "Locator" o "We aren't the world" y conquistar al público con esos sonidos que dan un giro al estilo que siempre había caracterizado su música.

Wilco no es una banda recién llegada, pero en este festival ha sonado como si tuviese todavía las ganas de darlo todo que caracteriza cualquier inicio que se precie.

Los de Chicago han aprovechado el enclave, los majestuosos jardines de Cap Roig, ubicados junto al mar en plena Costa Brava, para seducir a un público entregado que ha aprovechado la visita a su destino de vacaciones de uno de sus grupos favoritos o, incluso, que ha tenido en cuenta esa circunstancia para programarlas.

Lo seguidores del indy son fieles y son tenaces como lo han demostrado al llenar las algo más de dos mil localidades con las que cuenta el auditorio de este festival.

Wilco giró por su país el pasado mes y éste llega a Europa por la puerta de Cap Roig, seguramente un regalo que permite aclimatarse en un formato íntimo del que han disfrutado músicos y público.

La cita este sábado es en la capital española, Madrid, donde los de Jeff Tweedy lo tendrán complicado si quieren superar lo ofrecido en la Costa Brava, y, después, cita en Finlandia, lugar donde difícilmente se alcanzará el clima mediterráneo que ha presidido la primera noche en Palafrugell.

El primer tema que sonó en Cap Roig, el festival producido por Clippers Live, correspondió a "Ashes", tema escogido por Tweedy para abrir el fuego.

A partir de ahí, los estadounidenses fueron desenredando una madeja que habían preparado para esta llegada a España y que tuvo un momento clave cuando se escucharon los acordes de "Art".

La imagen sobre el escenario de Jeff Tweedy, que cargó contra su presidente y bromeó con la presencia mañana en el festival de Woody Allen, fue también la que se espera de él, padre de esa pátina de folk americano en la que sumerge todas sus composiciones y que, en Cap Roig, se vistió de distorsiones para demostrar que no es lo mismo la música de estudio que la de un directo.

Después, con "Pickled ginger" y con "Misunderstood", banda y público se habían fundido a través de un rosario de canciones que incluyeron "Someone to lose", "War on war", un enloquecido "Impossible" o el clásico "Cali Stars" hasta llegar a la despedida momentánea con "Late greats".

Turno más tarde para los bises, dos, que prolongaron el concierto por encima de las dos horas y que contuvieron el esperado "Jesus, etcetera".

Cap Roig despidió a Wilco con el auditorio puesto en pie, agradecido al grupo protagonista de la inauguración de este año, que inicia un rosario de actuaciones que se prolongará hasta el próximo 22 de agosto, cuando está prevista la clausura a cargo de Jason Derulo.

En todo ese tiempo, pasarán por este escenario artistas internacionales como Anastacia, Passenger, Pretenders, Norah Jones o Andrea Boccelli, una prueba más del eclecticismo del festival, pero también nacionales como Estopa, Melendi, India Martínez, Dani Martín o Miguel Bosé.

La música de proximidad también estará presente con Blaumut, Paula Valls, Silvia Pérez Cruz o Els Amics de les Arts, aunque mañana le toca a Woody Allen y su New Orleans Band. Vuelve así un año más la referencia musical del verano en el sur de Europa.