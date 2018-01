Isona Passola: "Esta podría ser la última gala de los Gaudí"

La presidenta de la Academia del Cine Catalán, Isona Passola, ha advertido hoy de que la X Gala de los Premios Gaudí "podría ser la última" que se celebre si no revierte la situación actual del audiovisual en Cataluña.

Passola, que ha empezado su discurso con unas palabras de Antoni Gaudí de cuando fue detenido el 11 de septiembre de 1924, ha demandado a los políticos una nueva tasa para el sector y que TV3 compre producciones de cine.

También ha considerado "necesario" que vuelva a aprobarse para el sector una tasa o que se consigan unos "recursos parecidos a los que esta generaba, porque, de lo contrario, nuestro cine peligra".

"Os pedimos -ha dicho dirigiéndose a los dirigentes políticos- que hagáis una reserva y que ese dinero continúe estando aquí para el cine catalán. Eso es muy importante".

Asimismo, ha pedido que la televisión catalana compre de nuevo producciones de cine.

"No es suficiente que pongan gente en la cárcel, que haya gente que haya tenido que ir al exilio. Ahora le ha tocado a la televisión. Este año estamos gravemente amenazados, porque la televisión catalana compraba nuestras producciones para su parrilla, pero le ha caído una multa, que es un desaguisado, que hace que hoy la producción esté gravemente amenazada", ha sentenciado.

Por otra parte, ha alertado de que los jóvenes de hoy todo lo leen y lo ven a través del audiovisual -"un país sin audiovisual no es un país"- y ha considerado que el nuevo Parlament debe liderar las acciones para "salvar al audiovisual catalán".

En el inicio de su discurso, ha recuperado un texto del arquitecto Antoni Gaudí sobre la detención que vivió en 1924 y que le tuvo cuatro horas en un calabozo, del que pudo salir después de pagar diez duros.

Gaudí señala en ese texto que: "todo lo hacen con violencia, van a la liquidación del país, me detuvieron arbitrariamente y con violencia, me insultaron y me dijeron dos veces que me fuera a la mierda y me dijeron si no sabía hablar castellano y dije que sí, pero que no me daba la gana hablarlo".

La presidenta de la Academia ha alentado al sector a trabajar conjuntamente porque lo que se defiende "no es un lujo" y ha agregado que "solo estaremos a la altura de los países europeos que nos rodean si tenemos un audiovisual diverso y potente".

Ha acabado su discurso con un "viva el cine catalán y como el cine es libertad, hoy, más que nunca, viva la libertad".