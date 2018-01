Izal publicará su "mejor trabajo con diferencia" el 9 de marzo

Izal publicará el próximo 9 de marzo su cuarto álbum de estudio, "Autoterapia", del que la banda ha dicho hoy a Efe en su primera entrevista con los medios antes de su lanzamiento que se trata, sin duda, de su "mejor trabajo con diferencia" hasta la fecha.

"Va a sorprender. Para que sonara muy diferente habría que cambiarme a mí, al cantante, pero creemos que, nada más darle al reproductor, la gente va a escuchar algo que no esperan", ha anticipado Mikel Izal, líder de esta formación puntera del "indie" nacional.

Producido de nuevo por Santos & Fluren, el grupo ha añadido que existe "una evolución lógica" en las canciones, fruto de "un poquito más" de atrevimiento con el que se han "divertido mucho" y que ha dado como resultado "saltos de calidad en aspectos compositivos, de sonido y búsqueda de arreglos".

El quinteto es una de las bandas de pop-rock alternativo con mejor salud comercial del actual panorama nacional, tras un ascenso fulgurante gracias a sus tres discos previos, todos autoeditados: "Magia y efectos especiales" (2012), "Agujeros de gusano" (2013) y "Copacabana" (2015).

Izal, banda que completan Alejandro Jordá; Emanuel Pérez, Gato; Alberto Pérez e Iván Mella, se encuentra desde febrero de 2017 en un relativo descanso solo roto por su actuación sorpresa en el vigésimo aniversario del festival Sonorama de Aranda de Duero (Burgos), el pasado mes de agosto.

Fue mucho antes, en la gira de su anterior álbum, el citado "Copacabana", con el que lograron agotar el aforo del WiZink Center de Madrid, cuando se compusieron sus nuevos temas.

"Es un disco muy emocional. De hecho, se llama 'Autoterapia', porque es el disco en el que más me he escrito a mí mismo, en el que más he tratado de saber por qué no soy feliz a veces. Esa búsqueda de felicidad, que estaba en discos anteriores, está más acentuado aquí", ha explicado Mikel Izal.

De todas ellas, se ha decidido que sea "El pozo" la que ejerza a partir del 9 de febrero como carta de presentación del álbum, una canción rebosante de energía, con marcadas cuerdas y percusión, en la que sorprende la forma de cantar de su vocalista.

"En 'El Pozo' hay hostias. Es una canción de búsqueda, de resarcimiento y de lucha", ha señalado Izal, sin entrar en más detalles sobre el significado del primer sencillo, que será lanzado un mes antes de la publicación de "Autoterapia".

Entre otros puntos, lo presentarán en WAM Festival de Murcia (4 y 5 de mayo), Mallorca Live Festival (11 y 12 de mayo), Cruïlla de Barcelona (13 y 14 de julio), Low Festival de Benidorm (Alicante, 27 al 29 de julio), Sonorama Ribera (8 al 12 de agosto) y el nuevo Gran Canaria SUM Festival (29 de septiembre), en cuya presentación han participado hoy.