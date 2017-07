Jaime Chávarri lamenta la escasa apuesta por la cultura con mayúsculas en España

El director de cine madrileño Jaime Chávarri ha expresado hoy su "preocupación" por la escasa apuesta que se hace en España por la cultura "con mayúsculas" y ha afirmado que es necesario fomentar el trabajo de pequeños festivales en todo el territorio nacional.

En conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum, que anoche se inició en este enclave turístico de la costa de Huelva, Chávarri ha considerado que, "actualmente, pequeños festivales como éste constituyen un oasis imprescindible en medio de la desertificación cultural que sufre nuestra sociedad".

Tras recibir el premio Francisco Elías, con motivo del homenaje del festival, ha reflexionado sobre "una realidad que nos debería preocupar a todos, y que no es otra que la débil apuesta que se hace por ofrecer a los jóvenes un acceso a la cultura que debería ser un derecho en sí mismo".

Por eso, ha sostenido que "todos los niños tienen derecho a crecer accediendo al teatro, a la música, al cine..., y eso es impensable en nuestro país".

Por su parte, el director de la muestra, Esteban Magaz ha alabado la trayectoria profesional de Jaime Chávarri y le ha definido como "un auténtico pintor del celuloide, uno de los grandes, y un director que ha sido capaz de crear películas que son obras de arte que además muy pocos directores se atreverían a rodar a día de hoy".

Preguntado por lo que significa este galardón para él, Chávarri ha asegurado que le hace mucha ilusión "comprobar que tus compañeros te valoran de esta forma, lo que me hace pensar que algo he debido de hacer bien; para mí este Premio es un reconocimiento a lo que hemos sido, pero al mismo tiempo es un reconocimiento a los que van a ser, porque me ofrece la oportunidad de encontrarme con esta nueva generación de actores que nos acompañan, y que son el futuro de la profesión".

Jaime Chávarri ha recordado con especial cariño sus rodajes "como el mejor momento de mi vida: la sensación de estar en un proyecto en el que diriges a casi un centenar de personas, y sientes ese proceso creativo".

En cuanto a las diferencias que percibe en la industria cinematográfica española actual y la que le tocó vivir en sus inicios, "básicamente diría que hoy en día no existe tal industria: actualmente el cine tiene su soporte en las televisiones, que son las que lo hacen posible, pero eso también tiene un coste, y es que los lenguajes del cine y de la televisión son diferentes, así como sus intereses y sus prioridades".