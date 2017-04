Jaime Rosales se lanza a la conquista del público con la tragedia "Petra"

Jaime Rosales da un paso más en su voluntad de conquistar al gran público con su sexto largometraje, "Petra", que rueda estos días en Madrid junto a Bárbara Lennie y Alex Brendemühl, una "tragedia de inspiración griega" que gira en torno a la búsqueda de la identidad y los secretos familiares.

Están en su segunda semana de rodaje, en un café del barrio de Malasaña, y en una pausa atienden a la prensa, primera de las novedades para el director de "La soledad", que deja atrás el intimismo para abrirse a un trabajo más en equipo, según ha explicado a Efe.

"Es el paso que me tocaba. Quiero ir hacia los grandes autores europeos, que tenían calidad en su mirada pero también llegaban al gran público", asegura el ganador de un Goya al mejor director. "Yo había hecho películas más de francotirador, con visibilidad reducida, y estoy en ese tránsito".

Un tránsito que comenzó con su anterior trabajo, "Hermosa juventud" (2014) y que se consolida con "Petra". Una de las grandes novedades es el fichaje de dos guionistas, Clara Roquet ("10.000 kms") y Michel Gaztambide, autor de cabecera de Enrique Urbizu ("No habrá paz para los malvados", "La caja 507").

"Buscamos dos perfiles muy concretos. Por un lado, una chica joven, con poca experiencia y mucha frescura. Hicimos una especie de casting y dimos con Clara. Por otro lado, queríamos a alguien senior, que le diera ritmo al guion, que manejara estructuras complejas y con muchos giros", señala Rosales.

Aunque Gaztambide esté muy vinculado al thriller, Rosales subraya que "Petra" no es un filme de suspense sino "una tragedia de inspiración griega con personajes contemporáneos".

La historia, que transcurrirá de forma no lineal, gira en torno a Petra (Lennie), quien tras la muerte de su madre inicia la búsqueda de un padre cuya identidad le ha sido ocultada a lo largo de su vida, y todos los caminos parecen conducir a un hombre poderoso y despiadado.

Es también la primera vez que Rosales trabaja con un grupo de actores experimentados. Junto a Lennie y Brendemühl -que ya había trabajado con Rosales en su ópera prima, "Las horas del día" (2003)- están Marisa Paredes o Petra Martínez.

"Hay grandes personajes, grandes emociones, amor, odio, violencia, venganza, tiros, muertos. Pasan muchas cosas, todo dentro de un cine que conserva cierta contención y estilo personal, pero más abierto y asequible", describe Brendemühl, en la ficción Lucas, hijo de ese hombre poderoso, y que entabla una relación con Petra.

La protagonista, según Lennie, es "un personaje que busca su identidad, lo que a todos nos toca de alguna manera, saber quien eres, de dónde vienes y a dónde vas".

La actriz, ganadora del Goya por "Magical Girl" (2014), cree que la historia tiene "algo de epopeya dentro de lo cotidiano".

En total el rodaje se prolongará siete semanas. Después de Malasaña filmarán interiores en una casa de La Cabrera, en la sierra madrileña y para las tres últimas semanas se trasladarán a la región del Empordá, en Girona.

"Petra" es una coproducción internacional (España, Francia y Dinamarca), con un presupuesto algo mayor que los anteriores trabajos de Rosales, en torno a 1,8 millones de euros, y se está rodando en 35 milímetros.

Por primera vez contará con banda sonora, a cargo del compositor habitual de Lars von Trier, Kristian Eidnes Andersen ("Nymphomaniac", "Solo Dios perdona", "Ida").

"Creo que la mirada de los demás suma", dice Rosales. "Me hacen cuestionarme cosas que me vienen bien, en lugar de cerrarme sobre mí mismo, me fuerzo a buscar las contribuciones de los demás, me siento menos huérfano en ese sentido", precisa en referencia a la figura del productor.

"Petra" es una producción de Fresdeval Films, Wanda Visión, Oberon Cinematogràfica, Les Productions Balthazar (Francia) y Snowglobe (Dinamarca) con la participación de TVE, TVC, Movistar+, ICAA, ICEC y Eurimages.