Jake Bugg desata un torrente de emociones acústicas en Londres

El día que comenzó con una nevada en Londres, acabó con un lluvia de emociones de Jake Bugg. El músico británico deslumbró este lunes en acústico y endulzó la fría noche inglesa con un repertorio lleno de amor, nostalgia, tristeza y rock 'n' roll.

Pocos talentos de la música son capaces de abrazar tantos registros sin estancarse en uno y Bugg, a sus casi 24 años, ya domina suficiente varios palos del rock como para desenvolverse con soltura en ellos.

En el teatro Palladium de Londres, situado en el centro de la capital londinense, el músico de Nottingham presentó su cuarto trabajo, 'Hearts That Strain', en un formato acústico e intimista, en el que la esencia de su guitarra fluye con mayor pasión, pero menos desenfreno que cuando le acompaña una banda.

Sentado en una sencilla silla de madera y vestido completamente de negro, Bugg repasó su carrera, compuesta por cuatro discos, haciendo especial hincapié en el primero, titulado como su propio nombre, el segundo, 'Shangri La', y el ya mencionado 'Hearts That Strain', los más redondos de cuantos ha grabado.

Con tres de este último disco arrancó. 'How Soon the Dawn', 'Saffron' y 'Strange Creatures' encendieron las primeras chispas de la noche, antes de que Bugg se decantase por sus clásicos para encandilar al público.

Porque, aunque suene extraño, se pueden tener clásicos con menos de 24 años, sobre todo con piezas como 'Slide', 'Trouble Town', o 'Two Fingers', esas que recuerdan al Bugg más folk y americano y que en ocasiones hacen dudar de si este chico nació en Nottingham o en Alabama.

En su música se combina lo mejor del 'britpop' de los 90, con Oasis como puntal más importante, el folk americano, con las reminiscencias a Neil Young, y las dotes de contador de historias, que hacen inevitables las comparaciones con un genio de esto como Bob Dylan.

Por eso cada vez que suena 'Simple as This' es complicado no ver en sus ojos a un joven Dylan deslumbrando con la armónica. Y es que la pieza de Bugg, a falta del afilado instrumento del maestro de Minnesota, es un canto a la alegría que pega a la perfección con el formato acústico que ya lució a principios de este mes Bugg en Madrid y Barcelona.

Pero como en las buenas historias, no todo es alegría y buenas caras, por eso cuando suena la primera frase de 'Broken': "I'm waiting for you, for I'm broken down" (Te espero porque estoy destrozado) el público entiende que también hay sitio para la tristeza y la nostalgia en un show que rozó la hora y 20 de duración.

Desde ese primer verso hasta el último trinar de su guitarra, el joven de Nottingham pasó por los diferentes estados de la que probablemente sea una de las canciones de su repertorio que mejor se adapta al formato acústico y, probablemente, una de las mejores baladas que la música británica ha dado a luz en los últimos años.

Entre un homenaje a Neil Young con 'Old Man' y caramelos en forma de 'Me and You', Bugg agotó repertorio con 'Slumville Sunrise', 'Seen it All' y 'Waiting' antes de cerrar el concierto con una interpretación de 'Lightning Bolt', canción que dio inicio a su primer álbum.

La progresión de acordes y el fino punteo de Bugg, unido a las tablas que pese a su juventud posee y que le permiten parar a beber cerveza en mitad de 'There's a Beast and We All Feed it', dieron fin a un concierto marcado por el buen humor que Bugg desprendió con el público, lo que le animó a levantarse y tocar las últimas canciones ya de pie.

A dos días de cumplir los 24 años, Jake Bugg puede sentirse orgulloso de empezar a codearse con un grupo de genios entre los que se encuentran Bob Dylan, Neil Young o Eric Clapton. En sus manos y su voz estará mantenerse con ellos y enseñar al mundo que aún hay hueco para un chico solitario con una voz rasgada y una guitarra entre las manos. Tan joven y tan viejo que diría Joaquín Sabina. Manuel Sánchez Gómez