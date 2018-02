Javier Gutiérrez, Goya al mejor actor protagonista por "El autor"

Javier Gutiérrez (Luanco, Asturias, 1971) ha logrado esta noche el Goya al mejor actor protagonista por su papel de aspirante a escritor en "El autor", de Manuel Martín Cuenca.

Gutiérrez competía con Antonio de la Torre, nominado por "Abracadabra"; Javier Bardem, por "Loving Pablo" y Andrés Gertrudix por "Morir".

"Este oficio es muy hermoso, pero también es muy cruel, por eso quería dedicárselo a los compañeros que no solo no tienen la suerte de recoger premios, sino que ni siquiera les suena el teléfono y no tienen la mínima posibilidad de demostrar su talento, animo y paciencia", les ha dicho el asturiano.

Ganador de otro Goya en 2014 por "La isla mínima", Javier Gutiérrez volvió a estar nominado el año pasado en la categoría de mejor actor de reparto, por "El olivo".

Manuel Martín Cuenca, director de "El autor", a quien Gutiérrez ha calificado como "el mejor director de actores de España".

A "Manolo" le ha agradecido "su amor, su confianza y su pasión por el oficio" y ha dedicado el galardón a "las mujeres de su vida"; su familia, su representante, Maite del Álamo, y a su "amor", la actriz mexicana Adriana Paz con la que ha iniciado una relación tras el rodaje de "El autor".

Ha dicho que le hacía "muchísima ilusión" que se lo entregasen las actrices Concha Velasco y Mercedes Sampietro y lo ha compartido con el resto de nominados.

Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, Gutiérrez formó parte de la compañía Animalario, y en televisión ha participado en series como "Los Serrano", "Águila Roja" y, más recientemente, "Estoy vivo" y "Vergüenza".

En cine debutó de la mano de Emilio Martínez Lázaro en la comedia musical "El otro lado de la cama" y en los últimos años ha protagonizado títulos como "El desconocido", "Plan de fuga" o "1898. Los últimos de Filipinas" y ha dado el salto a Hollywood en "Assasin's Creed" en el papel de Torquemada.