Jeanette: "Hoy día es muy complicado grabar un disco en buenas condiciones"

Han pasado ya 46 años desde que Jeanette saltó a la fama con su mítica canción "Soy rebelde" y desde entonces no se ha bajado de los escenarios. Reconoce que a sus 66 años le gustaría grabar un nuevo disco pero que "hoy en día es muy complicado hacerlo en buenas condiciones".

Janette Anne Kristof, conocida artísticamente como Jeanette (Londres, 1951), acaba de regresar de una gira por Ecuador y a finales de mayo se marchará a actuar a Texas, Dallas y Houston, pero antes, acudirá al Festival Europa Sur de Trujillo (Cáceres) el 29 de abril, por lo que si alguien pensaba que esta artista que se dio a conocer en los 70 se había retirado, nada más lejos.

Según explica en declaraciones a Efe, nunca piensa "anunciar una gira de despedida, porque muchos lo hacen y luego no se van. Esto es mi vida y me encanta", asevera la británica afincada en Madrid.

Lo suyo, sin duda, son los escenarios, y reconoce abiertamente que "si no es un trabajo de calidad", no grabará ningún nuevo disco.

"Ahora no se venden discos y entonces, como no hay dinero, nadie te va a pagar treinta violines como antes", señala la artista, quien añade, que actualmente "las grandes producciones son para los grandes artistas".

En este aspecto es donde Jeanette nota que más ha cambiado el panorama musical. "En mi época era maravilloso porque había muchas compañías discográficas y era mucho más fácil la producción de un disco".

Todo esto lleva además, según la cantante, a que, "al haber bajado la calidad de las producciones, no haya tan buenos compositores como antes".

"Compositores como Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón o Pérez Botija, que compusieron grandes éxitos para artistas como Raphael, Rocío Jurado o yo mismo ya no existen", se lamenta.

Pero a pesar de este panorama, a Jeanette no se le quitan las ganas de abandonar este mundo que tantas satisfacciones le ha dado con la grabaciones de casi una veintena de álbumes y éxitos mundiales como "Cállate niña", "Soy Rebelde" o el "Por qué te vas".

Unos éxitos que reconoce que en América siguen más vigentes que en España, a pesar de haber sido aquí donde ha desarrollado su carrera musical, país que descubrió cuando era adolescente tras el divorcio de sus padres.

"En América ponen en las radios más canciones de aquella época y por eso, aunque mi nombre no lo reconozcan, mi canción enseguida les suena".

Jeanette quiere seguir demostrando "toda la energía que lleva dentro" y que sigue encandilando al público desde los años 70.

Una energía que quizá no se corresponde con la imagen de adolescente dulce y cándida que todos tenemos en la retina de aquellas actuaciones que de vez en cuando nos recuerda el archivo de Radio Televisión Española.

La explicación la da la propia Jeanette, quien apunta que "la televisión es totalmente distinta a los escenarios, en la primera me daban siempre un guión y no me podía mover de donde ellos me marcaban".

"Es verdad que muchas de mis canciones son lentas pero el motivo principal es que querían filmar todo el rato mis ojos y no me podía mover mucho y en el escenario, por tanto, soy mas libre".

Aunque añade que a tener energía también se enseña, y en su caso sus maestros han sido los artistas, más rockero, señala, Micky y Lorenzo Santamaría, con quienes comparte escenario en el espectáculo "Míticos 70".

Todos sus éxitos y su energía se podrán escuchar y disfrutar en su próximo concierto en el castillo de Trujillo, con entrada gratuita, acompañada de su banda "Rubén Rubio Band" que le ha introducido un toque de jazz a sus temas.