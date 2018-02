El actor sevillano Juan Diego lamenta que el cine español esté "como el país, desanimado", con una tasa de paro "terrible" en un sector donde el 80 % de la profesión tiene que vivir con otro trabajo para subsistir, y denuncia que no exista "una mirada para construir una base de cultura en el cine".

En una entrevista con la Agencia EFE con motivo de la representación hasta este domingo en el Teatro Olympia de Valencia de la obra "Una gata sobre un tejado de zinc caliente", Diego señala que la industria cinematográfica "no acaba de crear unos puestos de trabajo" medianamente dignos en las películas.

A su juicio, ha habido otras épocas más pujantes, como los años 80 del siglo pasado, "donde parecía que todo reverdecía, la cultura y el país era otra cosa, más alegre, más emprendedor", pero ahora España "es un país de plasma", pues "todo está supeditado a la televisión" y lo que no sale en este medio "no existe".

Diego reflexiona también sobre su trayectoria tras sesenta años en los escenarios y preguntado sobre si le queda algún personaje que interpretar, bromea y asegura: "Todos".

Afirma que los personajes clásicos, los "emblemáticos" y de grandes obras como "Romeo y Julieta", "La vida es sueño" o "Don Juan Tenorio", ya los ha interpretado prácticamente todos, y que él camina tanto en la vida como en la profesión: "Y lo que me encuentro, me ofrecen y me conmueve, lo hago".

Asegura que no se plantea proyectos a largo plazo porque, si al final no se los ofrecen, "acaban siendo frustraciones, y ya te da la profesión bastantes cosas que no son ni buenas ni malas sino que te frustran para decir: 'Voy a construirme castillos'", bromea.

Y en este camino ha compartido escena con muchas mujeres, entre ellas Nathalie Poza, su compañera de reparto en la película "No sé decir adiós", que en la última edición de los premios Goya se llevó el galardón a la mejor actriz, y de quien el actor sevillano asegura que es "muy potente" y "muy entregada", una actriz "excelente" a quien se ha tardado mucho tiempo en reconocer su trabajo.

"Ese es el problema en nuestro teatro y en nuestra sociedad, que las mujeres no están visibles como tales", asegura Diego en relación también con la reivindicación de la Asociación de cineastas y de Medios Audiovisuales de una mayor presencia femenina en la industria del cine.

En su opinión, el problema "es estructural, de educación, de relación con el sexo opuesto, de respeto desde el colegio hasta el inicio ya de las relaciones con los jóvenes, que cada vez son menos afectivas y más violentas".

"Una parte esencial es la equiparación de los sueldos, que considero fundamental porque, si no tienes dinero y te llevas mal con tu compañero y no tienes un trabajo al que acogerte y vivir por tu cuenta, estás sometida a la empresa y a tu compañero", señala a EFE el ganador de varios premios Goya, premio Max en 2000 y Medalla de Oro de Bellas Artes y de la Academia de Cine.

Su personaje del "abuelo" de la familia en "Una gata sobre un tejado de zinc caliente", dirigida por Amelia Ochandiano, es precisamente el de un hombre "hecho a sí mismo", al que define como un "macho alfa".

Uno de los puntos en común con ese personaje es que "en general uno es machista aunque no lo quiera, y esa es una de las peleas mías personales, no del personaje, que está convencido", según Diego.