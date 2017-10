Juan Ugalde: "No hay arte malo, pero sí muchísima vulgaridad"

El pintor vasco Juan Ugalde, que inaugura mañana en el Museo Universidad de Navarra una exposición titulada "Obras públicas", ha asegurado en una entrevista con Efe que en España no hay arte "malo", pero sí hay "muchísima vulgaridad" y lo vulgar, ha subrayado, "no tiene sentido" en la creación.

Ugalde (Bilbao, 1958), que tiene obra expuesta en museos de Madrid (Tabacalera y CentroCentro, y en el Museo Reina Sofía a finales de año), Valencia, Murcia y Lisboa, ha asegurado que el arte es "apertura hacia lo desconocido" y, por ello, "si estás copiando lo estándar de la belleza, no llegas a ningún lado".

Por este motivo, "hay que ser ambiciosos", ha declarado Ugalde, que ha apuntado que cada momento histórico tiene su arte y "no puedes quedarte parado" a la hora de crear. "Hay gente de mi generación que se quedó en los ochenta", ha lamentado.

Ugalde reconoce que ha llegado a hacer de la pintura su profesión "un poco por cabezonería", ya que dio sus primeros pasos creativos en unos años ochenta en los que, en España, "vivir del arte era una especie de ciencia ficción".

Ha llovido mucho desde sus primeras exposiciones en el Madrid de los años ochenta, su estancia en Nueva York, el periodo del colectivo Estrujenbank y su nueva etapa en solitario, pero "todo sigue siendo igual", ha afirmado Ugalde, que ha confesado que "cambias la manera de pintar, pero al final pintas lo mismo de distintas maneras".

El pintor vasco también es sincero a la hora de reconocer sus motivaciones: "Amor al arte yo la verdad es que no tengo, no sé si es una necesidad de expresarme o de entenderme a mí mismo o a los demás", aunque sí es "un privilegio, una maravilla en ciertos momentos, porque ha habido épocas en las que las he pasado canutas".

La obra de Ugalde podrá contemplarse hasta el próximo 1 de abril en el Museo Universidad de Navarra, que acoge 27 lienzos en los que el autor toma como punto de partida una serie de fotografías de obra civil del siglo XIX que reflejan la modernización de España en ese período.

Las fotografías, retocadas con la técnica del "collage", muestran la construcción de carreteras, faros, puentes, acueductos y reformas urbanas en localidades como Madrid, Tarragona, Bilbao, Guadalajara, Jaén, Barcelona, Burgos, Málaga, Sevilla y Valladolid.

El artista bilbaíno ha aseverado que en estas obras no hay "moraleja" alguna, sino solo "sugerencias visuales", para que cada persona "las interprete como quiera".