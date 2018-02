Katy Perry ofrecerá en Barcelona un único concierto en España de su gira "Witness"

Katy Perry ofrecerá un único concierto en España, el próximo 28 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en el marco de su gira "Witness The Tour", de presentación de su cuarto álbum de estudio, "Witness".

El último disco de la cantante, lanzado el pasado junio y que llegó a ocupar el puesto número 1 de iTunes en un total de 46 países, tiene como tema principal "Chained To The Rhythm".

La canción alcanzó el récord de escuchas de una artista femenina el día de su lanzamiento en Spotify, y el álbum incluye otras canciones como "Bon Appetit", cuyo vídeo ha sido el más visto de toda la carrera de Katy Perry, o "Swish Swish".

Según ha informado la promotora Doctor Music, la nueva gira de la cantante, que es la primera tras el Prismatic World Tour de 2015, presenta una "rompedora puesta en escena y un show trepidante".

Katy Perry, que debutó en 2008 con el álbum "One of the Boys" y alcanzó el reconocimiento mundial con su siguiente trabajo, "Teenage dream", en 2010, tiene a sus espaldas grandes éxitos musicales, como las canciones "Firework", "Roar" y "Dark Horse".

Las entradas para este único concierto en Barcelona se podrán adquirir a partir del 7 de marzo en los canales habituales de venta.