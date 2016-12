La banda Kodaline se suma al cartel del festival portugués NOS Alive

La banda irlandesa Kodaline es la última novedad del cartel del festival portugués NOS Alive, cuya undécima edición se realizará los días 6, 7 y 8 de julio en el Paseo Marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa.

Según informó hoy la organización del evento, Kodaline, que ya estuvo en el mismo festival en 2015, va a subir al escenario principal el último día, cuando también actúan la banda inglesa de música electrónica y rock Depeche Mode y el grupo estadounidense de indie Imagine Dragons.

Tras sus dos primeros álbumes de estudio, "In a Perfect World" (2013) y "Coming Up for Air" (2015), que colocaron al cuarteto de Dublín en un lugar destacado de las listas de éxitos, Kodaline ya ha empezado a revelar algunas pistas sobre el disco que lanzarán en 2017.

La banda, compuesta por Steve Garrigan, Mark Prendergast, Vinny May y Jason Boland, es el nombre más reciente del cartel que, para su próxima edición, también anunció a Alt-J, The xx, The Weeknd y Ryan Adams para el día 6 y Foo Fighters, The Kills, Warpaint y Wild Beasts el día 7.

Considerado una referencia de los festivales europeos, la edición del año pasado del Nos Alive quedó marcada como la mejor de la historia tras agotar las entradas todos los días del evento, con un total de 165.000 espectadores, todos de ellos españoles.