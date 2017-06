Kris Kristofferson ofrece una velada íntima de voz rasgada en Barcelona

Como un trovador moderno, a sus 81 años Kris Kristofferson solamente se ha bastado de su guitarra acústica para ofrecer hora y media de concierto en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona, donde ha repasado varios de los éxitos que le han convertido en una leyenda viva del country.

El artista tejano ha seguido casi al dedillo el orden del doble disco grabado en directo que publicó con motivo de sus 80 años, "The Cedar Creek Sesions", lo que le ha llevado a abrir fuego con "Shipwrecked in the 80's".

Aunque en algunos momentos le ha fallado la voz, el público se lo ha perdonado y le ha ovacionado constantemente, pese a que el cantautor apenas les dejaba espacio entre tema y tema.

Ha encadenado apenas sin respiro "Darby's castle", su éxito "Me and Bobby McGee", "Here comes that rainbow", "Best of all possible worlds", "Help me make it through the night", "Billy Dee" y "Casey's last ride".

Ha hecho un parón para introducir "From here to forever", una canción dedicada a sus hijos en la que les dice que su sonrisa mientras duermen "es la respuesta a la oración de cualquiera".

El estadounidense ha seguido con "Broken freedom song", que ha sido muy aplaudida, y acto seguido con "Loving here was easier" y "Just the other side of nowhere".

En todo momento, su fuerza interpretativa ha sobrepasado su fuerza vocal, y ha conseguido estremecer a más de uno sin necesidad de virtuosismos.

Lejos queda ya esa época en la que ejercía como barrendero de "Columbia Récords", el estudio en el que grababan algunos de sus artistas más admirados como Johnny Cash o Bob Dylan.

Eso fue tras abandonar una prometedora carrera en el ejército, que le llevó hasta Alemania a principios de los 60, y que le venía de influjo familiar.

Antes, pero, había estudiado literatura en la Universidad de Oxford, unos conocimientos que a buen seguro le sirvieron para componer sus temas una vez renunció a la vida militar.

Unos temas que, tras saltar a la fama a finales de los 60, habrían interpretado más de 450 artistas al cabo de una década, cuando ya había dado también el salto a la gran pantalla.

Y es que Kristofferson no es solamente un cantautor, sino que también es un reconocido actor de Hollywood, donde ha participado en más de 70 películas, entre las que figura "Ha nacido una estrella", de 1976, en la que compartió pantalla con Barbra Streisand y le valió un Globo de Oro.

A pesar de esta larga trayectoria cinematográfica, que le ha llevado también a participar en la saga "Blade", lo que realmente ha marcado el ritmo de su vida ha sido la música.

Esto es una evidencia que se ha hecho patente en el concierto de hoy en Barcelona, donde Kristofferson ha exhibido una sonrisa casi permanente, que ha alternado con constantes agradecimientos al público.

Uno de los momentos álgidos de la noche ha llegado con "Sunday morning coming down", que ha logrado levantar al público de sus sillas, gesto que han repetido al término de la actuación.

En su última canción "Please dont't tellme how the story ends", ha echado el resto y ha pedido al público, lleno de fuerza y de ternura, que no le contara "como acaba la historia".

En definitiva, una noche de country suave, en la que se ha alejado del ritmo de este estilo y se ha acercado más a la verdad que transmiten los cantautores cuando cargan con décadas de experiencia vital a sus espaldas.

Marta Vergoñós Pascual