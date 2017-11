Kusturica y la TNSO convierten su paso por Chile en una fiesta multitudinaria

Un mar de brazos en alto y cabezas saltantes recibió hoy a Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra (TNSO) en Santiago, donde la banda ofreció un concierto frenético que acabó convirtiéndose en una fiesta multitudinaria en la que ninguno de los presentes pudo evitar contagiarse de la mezcla de ritmos bálcanicos, ska y cumbia de la banda.

Cerca de 7.000 personas recibieron al grupo sudando, pero sin dejar de saltar y corear cada uno de los temas, después de que los encargados de abrir la noche, el grupo de origen chileno La Floripondio, caldeara los ánimos de un público deseoso de transportarse al universo de locura y desenfreno de las películas de Kusturica.

El director de origen serbio, que tiene en su haber el hito de haber ganado dos Palmas de Oro en el Festival de Cannes, fue el último de los once integrantes del grupo en aparecer sobre el escenario del Teatro Caupolicán, desatando los aplausos y la euforia del público.

Desde ese momento, la noche se convirtió en un espectáculo cinematográfico, apoteósico, en el que la banda ejercía el papel de actor principal, rodeados por una multitud que conformó un paisaje único en el que las cabezas saltaban al compás de la música, mientras los cuerpos danzaban golpeándose unos con otros formando un enorme "slam".

Kusturica and TNSO aprovecharon la ocasión para presentar algunas de las canciones del que será su próximo disco, "Diplomatic" -que saldrá al mercado dentro de unos meses-, después de una década haciendo de rogar a sus seguidores.

"Santiago, ¿hablan inglés?" preguntó el director y músico que lidera la formación, para acto seguido pedir a todos los asistentes que corearan "que le den a la MTV" (cadena televisiva especializada en música) y dejar que un grupo de 15 chicas subiera al escenario a bailar con los músicos.

"Lubenica", "Vasja" o "Ja Volim Te Jos" fueron algunas de las canciones principales, además de otros temas que ponen banda sonora a películas de Kusturica como "Tiempo de gitanos" y "Underground".

Sin embargo, una de ellas, "Cerveza", fue de las más aclamadas, ya que es la única en español de la banda.

En ella, el grupo hace una apología de esa bebida como solución cuando "la vida no va bien", una opinión que muchos de los asistentes reafirmaron levantando sus latas al aire, en un país donde la cerveza lleva la delantera y se conoce popularmente como "chela".

Esta imagen contrastó con la que ofrecían los vendedores ambulantes del teatro, quienes fueron los únicos en pasar un mal rato, ya que para poder hacer su trabajo tenían que sortear a los grupos de fans que únicamente paraban de saltar entre canción y canción.

La noche parecía dispuesta a nunca acabar. Kusturica se dirigía al público y los encendía cada vez más, llegando a jactarse, en tono bromista, de que la TNSO es "la única banda de rock que lleva tocando 18 años seguidos con solo un disco en el mercado".

Pero todo lo bueno llega a su fin y el grupo puso el broche final a su actuación con una desbordante escalada de canciones que enloqueció a los asistentes, quienes intentaban saltar el cerco de seguridad para tocar a su ídolo o alongarse hasta lo imposible desde lo alto de la platea para arañar unos segundos más de locura a una noche austral primaveral e inolvidable.