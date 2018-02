Leiva reivindica la música en directo tras recoger su Goya por "La llamada"

El cantante y compositor Leiva, que esta noche ha ganado un premio Goya a la mejor canción original por la película "La llamada", ha reivindicado hoy la música en directo.

"Es muy saludable la música, es que ni en los premios importantes hay música en directo", se ha lamentado el creador de "Terriblemente cruel".

"'La llamada' me ha llevado a lugares que nunca hubiera imaginado. Nunca hubiera pensado que esa película tan pequeña de la que escribí la canción casi sin medios fuera a llegar a los Goya. No me hubiera atrevido ni a soñarlo", ha enfatizado.

El autor ha añadido que le hubiera gustado que "Los Javis" (Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de la película) "se hubieran llevado por lo menos el mejor guion adaptado; se lo merecían", ha considerado.

"Pero el premio ha sido currar todos juntos. Hay vamos a celebrar todos como un premio propio, así que buena sensación", ha señalado.

Ha desvelado que el "cabezón" se lo dará "a su madre", porque a ella "le hace mucha ilusión. Esto tiene que estar en el salón de casa", ha bromeado.

Leiva competía con "pesos pesados" como José Luis Perales, que presentaba "Algunas veces", para "El autor", y Fenyx y Roque Baños por el "Rap Zona hostil" de la película "Zona hostil", así como con Alfonso de Villalonga con "Feeling Lonely on a Sunday Afternoon", para "La librería"