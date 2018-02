Lista de las películas españolas y latinoamericanas de la Berlinale

La 68 edición de la Berlinale, que se celebrará del 15 al 25 de febrero, incluye una amplia representación de cine español y latinoamericano en sus distintas secciones, desde la oficial a las dedicadas al público juvenil o al cine experimental.

Entre las aspirantes a los Osos del festival están la paraguaya "Las herederas", coproducida con Uruguay y Brasil, y la mexicana "Museo"; mientras que la sección Panorama, la segunda del festival, tendrán un notable peso las cinematografías latinoamericanas.

La siguiente es la lista de los filmes procedentes de España y América Latina en ese festival en sus distintas secciones.

Sección oficial a competición:

"Las herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguay, Alemania, Uruguay, Noruega, Brasil, Francia)

"Museo", de Alonso Ruizpalacios (México)

Sección oficial, fuera de competición:

"7 Days in Entebbe", de José Padilha (EEUU, Reino Unido)

Berlinale Special

"La librería", de Isabel Coixet (España, Reino Unido, Alemania)

"Viaje a los Pueblos Fumigados", de Fernando E. Solanas (Argentina)

Sección Panorama:

"La enfermedad del domingo", de Ramón Salazar (España)

"La omisión", de Sebastián Schjaer (Argentina, Holanda, Suiza)

"Land", de Babak Jalali (Italia, Francia, Holanda, México, Catar)

"Malambo, el hombre bueno", de Santiago Loza (Argentina)

"Marilyn", de Martín Rodríguez Redondo (Argentina, Chile)

"Tinta Bruta", de Marcio Reolon y Filipe Matzembacher (Brasil)

"Trinta Lumes", de Diana Toucedo (España)

"Bixa travesty", de Claudia Priscilla y Kiko Goifman (Brasil)

"Ex Pajé", de Luiz Bolognesi (Brasil)

"O processo", de María Ramos (Brasil, Alemania, Holanda)

"The Silence of Others", de Almudena Carracedo y Robert Bahar (EEUU, España)

"Central Airport THF", de Karim Aïnouz (Alemania, Francia, Brasil)

Sección Forum:

"La cama", de Mónica Lairana (Argentina, Alemania, Holanda Brasil)

"La casa lobo", de Joaquín Cociña y Cristóbal León (Chile)

"Con el viento", de Meritxell Colell Aparicio (España, Francia, Argentina)

"Los débiles", de Raúl Rico y Eduardo Giralt Brun (México)

"The chaotic life of Nada Kadic", de Marta Hernaiz (México, Bosnia y Herzegovina)

"Teatro de guerra", de Lola Arias (Argentina, España)

"Unas preguntas", de Kristina Konrad (Alemania, Uruguay)

"Santo contra Cerebro del Mal", de Joselito Rodríguez (México, Cuba)

"Eu sou o Rio", Gabraz Sanna y Anne Santos (Brasil)

Sección Generation:

"Adam", de Maria Solrun (Alemania, Islandia, EEUU, México)

"Retablo", de Álvaro Delgado-Aparicio (Perú, Alemania, Noruega)

"Unicórnio", de Eduardo Nunes (Brasil)

"Virus Tropical", Santiago Caicedo (Colombia)

"Playa", Francisco Borrajo (México) - Cortometraje

"Sinfonía de un mar triste", Carlos Morales (México) - Cortometraje

"El día que resistía", de Alessia Chiesa (Argentina, Francia)

"Mochila de plomo", da Darío Mascambroni (Argentina)

"Toda mi alegría", de Micaela Gonzalo (Argentina) - Cortometraje

"Yover", Edison Sànchez (Colombia) - Cortometraje

Sección oficial, cortometrajes

"Alma Bandida", de Marco Antônio Pereira (Brasil)

"Russa", de João Salaviza y Ricardo Alves (Portugal, Brasil)

"Terremoto Santo", de Bárbara Wagner y Benjamin de Burca (Brasil)

"T.R.A.P", de Manque La Banca (Argentina)

Perspectiva Cine Alemán:

"The Best Thing You Can Do With Your Life", de Zita Erffa (Alemania, México)

Cine culinario

"Cuban Food Stories", de Asori Soto (EEUU, Cuba).