Lista de las películas de la sección oficial de la Berlinale

La sección oficial de la 68 edición de la Berlinale, que se abre mañana, incluirá 24 películas, de las cuales 19 lucharán por los Osos del festival, mientras que el resto se proyectará con carácter de exhibición.

La siguiente es la lista de todas las películas de la sección oficial, además de las incluidas en el apartado Berlinale Special, fuera de concurso.

Sección oficial, filmes en competición:

"3 Tage in Quiberon" ("3 Days in Quiberon"), de Emily Atef (Alemania, Austria y Francia).

"Ang panahon ng halimaw" ("Season of the Devil"), de Lav Diaz (Filipinas).

"Damsel", de David y Nathan Zellner (Estados Unidos).

"Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant (Estados Unidos).

"Dovlatov", de Alexey German (Rusia, Polonia, Serbia).

"Eva", de Benoit Jacquot (Francia).

"Figlia mia", de Laura Bispuri (Italia, Alemania, Suiza).

"Las herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguay, Alemania, Uruguay, Noruega, Brasil, Francia).

"In den Gängen" ("In the Aisles"), de Thomas Stuber (Alemania).

"Isle of Dogs" ("Isla de perros"), de Wes Anderson (Reino Unido, Alemania).

"Khook" (Pig), de Mani Haghighi (Irán).

"Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" ("My Brother's Name is Robert and He is an Idiot"), de Philip Gröning (Alemania, Francia, Suiza).

"Museo", de Alonso Ruizpalacios (México).

"La prière", de Cédric Kahn (Francia).

"Toppen av ingenting" ("The Real Estate") dde Måns Månsson and Axel Petersén (Suecia, Reino Unido).

"Touch Me Not", de Adina Pintilie (Rumanía, Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia).

"Transit", de Christian Petzold (Alemania, Francia).

"Twarz" (Mug), de Malgorzata Szumowska (Polonia).

"Utoya 22.Juli", de Erik Poppe (Noruega).

Sección oficial, filmes fuera de competición:

"7 Days in Entebbe" ("7 días en Entebbe"), de José Padilha (Estados Unidos, Reino Unido)

"Ága", de Milko Lazarov (Bulgaria, Alemania).

"Unsane", de Steven Soderbergh (Estados Unidos).

"Black 47", de Lance Daly (Irlanda, Luxemburgo).

"Eldorado", de Markus Imhoof (Suiza, Alemania).

Berlinale Special

"America, Land of the FreeKS", de Ulli Lommel (Alemania).

"La librería", de Isabel Coixet (España, Reino Unido, Alemania).

"The Happy Prince", de Rupert Everett (Alemania, Bélgica, Italia).

"Gurrumul", de Paul Williams (Australia).

"The Interpreter", de Martin Sulík (Eslovaquia, República Checa, Austria).

"Monster Hunt 2", de Raman Hui (China, Hong Kong).

"At the Park Avenue Armony", de Stephen Nomura Schible (EE.UU.,

"Das schweigende Klassenzimmer" ("The Silent Revolution"), de Lars Kraume (Alemania).

"Unga Astrid" (Becoming Astrid), de Pernille Fischer Christensen (Suecia, Alemania, Dinamarca).

"Usedom", de Heinz Brinkmann (Alemania).

"Viaje a los Pueblos Fumigados", de Fernando Solanas (Argentina).