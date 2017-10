Llega la esperada "Blade Runner 2049", con las españolas "Toc Toc" y "Morir"

Envuelta en un halo de misterio durante su promoción, por fin se estrena "Blade Runner 2049" con Harrison Ford, Ryan Gosling y Ana de Armas, la misma semana que desembarcan las españolas "Toc Toc" y "Morir", de Fernando Franco, junto a los dramas "Tu mejor amigo", "El último traje" y "La cabaña".

"BLADE RUNNER 2049": LA ESPERADA SECUELA DEL CLÁSICO DE SCOTT

Llega uno de los estrenos más esperados del año, la secuela de la mítica película que Ridley Scott estrenó en 1982, ambientada en el ya no tan lejano 2019. "Blade Runner 2049" la dirige Denis Villeneuve, con el igualmente clásico Harrison Ford liderando el reparto junto a Ryan Gosling y Ana de Armas.

Los humanos y los replicantes vuelven a encontrarse en esta cinta, llena de guiños y homenajes a la original, que transcurre 30 años después de la historia de aquella, y acentúa su tono político al plantear cuestiones como la necesidad de una casta que se encargue de los trabajos más sucios y de muros que los contengan.

"TOC TOC", COMEDIA CORAL QUE LLEGA DEL TEATRO A LOS CINES

Paco León, Rossy de Palma, Oscar Martínez, Alexandra Jiménez, Inma Cuesta, Adrián Lastra y Nuria Herrero protagonizan la versión cinematográfica de "Toc Toc", una exitosa obra de teatro que ahora dirige Vicente Villanueva ("Nacida para ganar") y en la que todos sus protagonistas sufren un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

Síndrome de Tourette y de Diógenes, obsesión por el cálculo matemático, las líneas o las bacterias... Son algunos de los TOC que sufre un grupo de pacientes que coincide en la consulta de un prestigioso psicólogo, pero el avión que trae al doctor sufre un retraso y se ven obligados a compartir una interminable espera.

FERNANDO FRANCO VUELVE A CONMOVER CON SU SEGUNDO FILME, "MORIR"

Fernando Franco, que ganó el Goya a mejor dirección novel en 2014 por "La herida", vuelve a los cines con "Morir", su segundo largometraje, basado en la novela homónima de Arthur Schnitzler y que ya se pudo ver en el Festival de San Sebastián, donde los asistentes recibieron con aplausos este filme sobre el dolor.

Las vidas de Luis (Andrés Gertrudix) y Marta (Marian Álvarez), una joven pareja, se paralizan cuando reciben una terrible noticia, la irrupción de una enfermedad. Las mentiras, la culpa y el miedo ponen a prueba su estabilidad y amor en esta cinta que Fernando Franco ha escrito junto a Coral Cruz.

KATE WINSLET E IDRIS ELBA, JUNTOS EN "LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS"

Abandonados a su suerte después de un trágico accidente aéreo, dos desconocidos deben establecer una relación para sobrevivir a la desatada furia de los elementos en una remota montaña cubierta de nieve, pero cuando se dan cuenta de que no les va a llegar ayuda alguna, emprenden un aterrador viaje a través de las cumbres.

Kate Winslet e Idris Elba se alentarán mutuamente para soportar las dificultades, que darán origen a una inesperada atracción, en "La montaña entre nosotros", un drama dirigido por el palestino-israelí Hany Abu-Assad. Completan el reparto Beau Bridges ("Masters of Sex") y Dermot Mulroney ("Mozart in the Jungle").

LASSE HÄLLSTROM VUELVE AL MUNDO PERRUNO CON "TU MEJOR AMIGO"

¿Cuál es el sentido de la vida... si eres un perro? Bailey es un cánido afortunado que tendrá la oportunidad de vivir varias vidas perrunas distintas, y descubrir así el propósito de su existencia al lado de los seres humanos en esta comedia dramática basada en la novela superventas de W. Bruce Cameron.

El realizador sueco Lasse Hällstrom ("Chocolat", "Las normas de la casa de la sidra" o "El hipnotista") se adentra de nuevo en la tierna relación entre humanos y mascotas, especialmente los perros, un vínculo que ya exploró en la afamada "Siempre a tu lado, Hachiko" (2009), donde dirigió a Richard Gere.

OCTAVIA SPENCER Y SAM WORTHINGTON COINCIDEN EN "LA CABAÑA"

De los productores de "La vida de Pi" y "Un sueño imposible" llega "La cabaña", basada en la exitosa novela de 2007 de William Paul Young, y protagonizada por Octavia Spencer (ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto por "The Help") y Sam Worthington (Jake en la película de ciencia ficción de James Cameron "Avatar").

Después de una tragedia familiar, Mack (interpretado por Worthington) cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias hasta que recibe una enigmática carta donde un misterioso personaje le cita en una cabaña abandonada en los bosques de Oregón, donde se enfrentará a importantes verdades.

"EL ÚLTIMO TRAJE", UNA "HISTORIA DE HOY" SOBRE EL HOLOCAUSTO

Abraham, un sastre judío y argentino de origen polaco de 88 años, decide volver a su país para reencontrarse con el amigo que le salvó de los nazis en "El último traje", una coproducción hispano argentina del director Pablo Solarz en la que Miguel Ángel Solá da vida a un hombre que intenta no sufrir más allá de todo lo sufrido.

Ángela Molina, Natalia Verbeke y Martín Piroyansky completan el reparto de esta cinta positiva y cómica en la que Abraham tiene una promesa que cumplir, volver a Polonia y contarle a su amigo cómo fue la vida que vivió gracias a él, y lo hace en el momento en que siente que para su familia ya es un estorbo.

CAMBIO CLIMÁTICO EN "UNA VERDAD MUY INCÓMODA: AHORA O NUNCA"

Hace una década, Al Gore concienció al planeta sobre la lucha contra el cambio climático con la película documental "Una verdad incómoda", que ahora regresa con la secuela "Una verdad incómoda: ahora o nunca", rodada por Bonni Cohen y Jon Shenk, que en esta ocasión se centra en las figuras de Barack Obama y Donald Trump.

El ex vicepresidente de Estados Unidos continúa viajando por todo el mundo para preparar un ejército de adalides del clima y para influir en la política climática mundial, y las cámaras le siguen en su esfuerzo por materializar la idea de que, aunque nunca ha habido tanto en juego, los peligros del cambio climático se pueden superar.

"EL JARDÍN DE JEANNETTE", UNA ADAPTACIÓN DE STÉPHANE BRIZÉ

Estrenada en el Festival de Venecia de 2016, llega a los cines "El jardín de Jeannette", la nueva película de Stéphane Brizé basada en la novela de Guy de Maupassant ambientada en la Normandía de 1819, donde una joven mujer se enfrenta a las imposiciones de su época, desde su juventud hasta su madurez amarga.

Jeanne (interpretada por Judhit Chemla) es una joven llena de sueños infantiles e inocencia cuando regresa a casa tras acabar sus estudios en un convento. Se casa con un vizconde local, Julien de Lamare, que no tarda en mostrarse como un hombre miserable e infiel así que, poco a poco, las ilusiones de Jeanne se desvanecen.