Llega a España "Freedom", el testimonio vital en imágenes de George Michael

"Libertad", bajo esa eterna consigna vivió George Michael para alcanzar lo que estaba destinado a ser creativa, sentimental y sexualmente, una lucha que el artista recogió en un emotivo documental que llega hoy a España y que constituye su último testimonio como "una de las últimas grandes estrellas de la música".

Igual que una de sus más célebres composiciones, no podía haberle dado mejor título a este "Freedom" que podrá verse en Movistar+ y que dirigió él mismo junto a su amigo y mánager David Austin poco antes de su inesperado final.

"En el Día de Navidad de 2016 la noticia de que nuestro querido amigo George Michael había fallecido nos conmocionó a todos. Pocos días antes había estado dando los toques finales a la película que estáis a punto de ver, su último trabajo", constata la modelo Kate Moss.

Tras ella son numerosos los testimonios de artistas de primer nivel que hablan sobre Georgios Kyriacos Panayiotou (Londres, 1963-2016), gente como Elton John, Stevie Wonder, Nile Rodgers o Jean-Paul Gaultier e iconos más actuales como el lenguaraz Liam Gallagher, que se revela como otro "fan" suyo.

Todos ellos destacan de inicio su valor musical como algo perceptible incluso desde sus iniciales escarceos con el pop para adolescentes junto a Wham!, en plena recesión británica en los años 80, cuando se alineó del lado escapista gracias a su habilidad para hacer "cancioncillas pegadizas".

"Transmitíamos felicidad porque éramos felices", afirma el músico, que confiesa que su crecimiento artístico vino impulsado por un "anhelo desesperado de ser famoso, amado y respetado".

Vaya si lo consiguió. Ya en solitario, logró confeccionar un nuevo personaje, más sofisticado, alguien que pudiera estar "a la altura de Madonna, (Michael) Jackson o Prince", un momento que llegó con la publicación de "Faith" (1987).

"En 1988 George Michael se convirtió en el artista de mayor éxito comercial del mundo. Esta es una historia sobre cómo la fama y la tragedia intervinieron para cambiar por siempre el curso de su historia", proclama una voz "en off" en los primeros minutos de "Freedom".

El montaje no soslaya esos momentos de desgracia que jalonaron su vida y que paradójicamente lo ayudaron a crecer aún más como compositor e intérprete.

El miedo a no estar a la altura y la soledad, exacerbada por una homosexualidad reprimida desde que estampó su firma en un contrato con una multinacional, lo acompañaron al principio, más aún cuando "hits" como "I want your sex", "Careless Whisper" o la propia "Faith" lo pusieron de forma constante en el ojo del huracán.

"Me sentía muy triste y solo. Recuerdo estar ahí de pie, con lágrimas en los ojos, pensando que realmente no podría volver a hacerlo", recuerda quien cosechó un reconocimiento pocas veces visto en EE.UU. por parte de un británico.

Allí afianzó su estatus en colaboraciones con artistas como Aretha Franklin y conquistó parcelas de la música r&b aparentemente reservadas para los artistas negros, casi una ofensa en los tiempos de Public Enemy y Spike Lee.

"¿George Michael es blanco?", inquiere Stevie Wonder con humor, antes de que el productor Nile Rodgers destaque el "valor" que significó internarse "en zonas sagradas".

La respuesta lógica a las críticas fue "Listen without prejudice vol. 1" (1990), esto es, "escucha sin prejuicios", un disco que, coincidiendo con el estreno de "Freedom", ha regresado en varias ediciones remasterizadas, incluida una en vinilo, acompañada del "MTV Unplugged" que grabó en 1996.

De aquel disco, Elton John llega a comparar la "intro" de "Praying for time" con los tiempos de John Lennon en solitario, mientras que Mark Ronson encuentra que "Freedom! 90" es una "obra maestra del funk".

Su vídeo, dirigido por David Fincher, también fue revolucionario. George Michael no aparecía en él, ni tampoco en la portada del disco. En su lugar, apostó por cinco supermodelos del momento, entre ellas, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Cindy Crawford, para quien esa estrategia significó un golpe sobre la mesa: "Habéis intentando venderme como alguien que no soy, ya basta".

No mucho más tarde, emprendería una de las batallas contra la industria discográfica más recordadas, en contra de los usos y abusos tradicionales de la misma y de su libertad creativa.

Fue el lugar perfecto para descargar toda la rabia por la muerte de su primer gran amor, Anselmo Feleppa. Con él conoció el amor y la autoafirmación personal, pues hasta ese momento pensaba: "Es muy difícil estar orgulloso de tu propia sexualidad cuando no te ha traído ninguna felicidad".

En uno de los momentos más estremecedores del documental recuerda cómo la sombra del sida se asomó por primera vez a su vida cuando Anselmo viajó a Brasil para hacerse la prueba y pasaron la Navidad separados, ignorante su entorno, bajo la amenaza de que también él pudiese haber contraído la enfermedad.

No mucho después participó en el homenaje a Freddy Mercury tras su fallecimiento precisamente por el VIH y realizó una de sus más memorables interpretaciones en vivo. "Por dentro quería morirme", rememora de aquel momento.

Le aguardaba mucho sufrimiento, pero también mucho reconocimiento, catarsis en forma de grabaciones, como "Older" (1996), que le ayudó a superar la muerte de su amante, o "Outside", su pública y orgullosa salida del armario.

¿Cómo querría George Michael que se le recordara?, le preguntan en una entrevista, ignorante de que otra Navidad terrible se lo llevaría por delante: "Que me recordasen como una de las últimas grandes estrellas y como alguien con integridad", responde.