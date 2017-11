Llegan a España We The Lion, el fenómeno peruano de folk americano en inglés

Para We The Lion se ha convertido en una constante en su breve pero efervescente carrera tener que justificar que una banda limeña cante en inglés y haga folk americano, "como si quisieran que fuésemos otra cosa", señalan sus integrantes, conscientes en cualquier caso de que la mezcla es poco habitual.

"Somos hijos de unos padres que nos enseñaron este tipo de música interpretada en inglés como primeras escuchas, unas escuchas a las que fuimos fieles al considerar que, por ser peruanos, no teníamos por qué traducirlas al español, sino hacer lo que sentíamos", justifica en una charla con Efe Alonso Briceño, fundador del grupo junto a Luis Buckley y Paul Schabauer.

Amigos desde la infancia y músicos aficionados desde hace 17 años, en los que compaginaron su apuesta artística con otras profesiones (uno es arquitecto, otro economista y el tercero administrador), el trío reconvertido en sexteto saltó a la fama gracias a la inclusión de su tema "Found love" en un anuncio para televisión.

"La compañía se acercó a nosotros con el disco sin lanzar y la canción llegó a difundirse en 2 días a más de 2 millones de personas que se preguntaban quiénes eran los responsables, sin saber que en realidad éramos artistas locales", rememora.

Les llegaron entonces numerosas propuestas, incluida una de Warner Music Spain, pero el grupo, que había costeado personalmente su primer disco ("no le debemos nada a nadie", presumen), decidió mantener su independencia, "cómodos" con los hitos alcanzados, entre ellos 100 conciertos en solo 1 año que les han permitido decantarse plenamente por la música.

El fruto de su trabajo se llama "Violet" (2016), un discurso emocional protagonizado por la mujer del título y que tomó forma a lo largo de tres años de "paciencia", tras varios intentos previos de grabar un álbum bajo otros nombres y géneros.

"Pensábamos que era nuestra última oportunidad, porque ya éramos mayores, y eso nos ha hecho tomárnoslo con más seriedad, como algo a lo que hay dedicar tiempo", asegura este grupo influido por Mumford And Sons, Of Monster And Men, The Lumineers y Jack Jonhson.

Precisamente el cantautor estadounidense se convirtió en otro de sus grandes valedores cuando les escogió para telonear algunos de sus conciertos.

"Yo soy muy fanático. Cuando grabamos el disco, el productor nos pidió referencias y una de las que dimos fue la suya, pues él mismo describe su música como de barbacoa, con una onda positiva como la nuestra", afirma Briceño.

Así las cosas, ¿queda algo de peruano en We The Lion? "Nuestras vidas son peruanas y hay instrumentos como el cajón que también lo son, pero a pesar de ser latinos consideramos que nuestra música es muy personal y a la vez más global", declaran.

Reconocen, eso sí, que su éxito quizás llega un poco tarde para subirse al carro de la eclosión comercial y de nuevos nombres del folk que protagonizaron hace unos años los artistas citados anteriormente.

"Creemos que sigue siendo una tendencia este tipo de música más orgánica, con guitarras y una voz que libera, pero que no está sobreproducida, y que hay espacio para más", justifica Briceño.

Su sonido, añaden, seguirá "evolucionando" gracias al aprendizaje acumulado en este año de gira, por ejemplo con la inclusión de nuevos instrumentos y potenciando los coros en la grabación de su próximo nuevo álbum, al que ya están dando vueltas.

Recién aterrizados en España para ofrecer su primera gira en el país, está previsto que We The Lion toquen mañana en la sala Sidecar de Barcelona, el jueves en el Teatro Barceló de Madrid y el viernes en la sala Planta Baja de Granada.