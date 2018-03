López Cobos, un gran señor de la música que quiso descansar en Toro

"Músicos hay muchos, pero él era, además, un gran señor, inteligente, espiritual y elegante dirigiendo a sus músicos; un grande que quería descansar en Toro" . Así define a Jesús López Cobos su agente Beatricce Altobelli, directora de Conciertos Vitoria, su agencia.

Altobelli, agente de Cobos durante 40 años, ha explicado a Efe que están organizando un gran homenaje en Toro (Zamora), de donde era el director de orquesta, fallecido en Berlín, y donde descansarán sus restos mortales.

"No sabemos como irán estas cosas de los trámites, ha señalado muy emocionada Altobelli, pero incinerarán su cuerpo en Berlín y después será trasladado a Toro. El lo dejó todo planeado, aunque a su esposa no le gustaba. Era muy espiritual y ahora tenemos que hablar también con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, de la que era director emérito, porque queremos darle un gran homenaje", ha subrayado Altobelli,

López Cobos estuvo trabajando hasta el último momento. En enero preparaba "Fausto" en Ginebra, pero lo tuvo que dejar, comenta Altobelli, que ha estado al lado de Cobos 40 años. "Empecé con el con 22 años, estoy desolada porque era como un miembro de mi familia", subraya.

Por su parte, la realizadora Cristina Otero, que ha estado trabaja en un gran documental sobre López Cobos desde 2010, "cuando el músico estaba dirigiendo la ópera Simón Boccanegra y sabía que iba dejar el Coliseo madrileño con 70 años, porque ya no quería tener titularidad", destaca el "gran carácter, sencillo y humilde" del músico fallecido.

"Por desgracia -reconoce Otero- el documental no se ha podido terminar antes de su muerte, aunque él lo vio y le gustó mucho, pero faltan unos archivos que nos tiene que dar Radio Televisión Española y falta financiación. Estuvimos trabajando siete años juntos. Le he seguido y he rodado con él por Suiza, Berlín, Viena, Valladolid, Málaga y tenía previstos conciertos para este año en España", dice.

La realizadora explica que López Cobos, a pesar de haber vivido solo hasta los 6 años en Toro (Zamora) siempre estuvo muy orgulloso de su origen. Cuando rodaron en Toro, López Cobos le dijo: "ves ese convento, pues ahí, pues ahí quiero que me entierren", y se refería a un convento que estaba frente al ayuntamiento, comenta la documentalista.

"Luego se fue a Málaga y allí es donde comenzó su vocación musical y le dijo a su padre que quería cantar en un coro de un convento que había allí. De familia humilde, su padre era funcionario, gran amante de la música alemana y su madre de la Zarzuela", añade la cineasta y fotógrafa.

El estreno del documental, cuando pueda hacerse -sostiene Otero- será en Toro, donde Cobos el músico la escuela de música.