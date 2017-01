Love of Lesbian rinde homenaje al oficio en las letras de "El poeta Halley"

El cantante de Love of Lesbian, Santi Balmes, ha dicho a Efe que su último disco, "El poeta Halley", es un reconocimiento al oficio de músico, "muy duro y muy intermitente", porque "obliga a convivir con el fracaso hasta esa particular chispa que logra que todo adquiera sentido y que valga la pena".

La banda catalana se sube hoy en Logroño al escenario del festival Actual 2017, donde ofrece un concierto precedido por The Owl Project -el grupo vizcaíno de rock que ganó la última "Guerra de bandas"- y por los barceloneses Elefantes.

Además de haber compartido escenario en varias ocasiones, Elefantes y Love of Lesbian han colaborado en algún tema, como la versión del "Te quiero" de José Luis Perales, en la que también participó la banda Sidonie, y, además, sus locales de ensayo están situados a cinco metros.

Tras pasar por todos los festivales veraniegos y triunfar en su gira por México, Argentina y Chile durante los últimos meses de 2016, Love of Lesbian se plantea el concierto de Logroño como un intermedio "ciertamente extraño" porque, para Balmes, actuar un día de Reyes en un festival es un tanto "surrealista".

Por ello, ha prometido convertir esa hora y pico de espectáculo en "un oasis de calor y buenas vibraciones", a pesar de las gélidas temperaturas registradas en los primeros días de 2017.

"El poeta Halley" es, según esta banda, como "un homenaje para el mundo de las palabras y de reconocimiento al medio", a través de la composición de las letras, con canciones largas, de hasta siete minutos, que reclaman una escucha "sosegada y pausada" sin dedicarse a otra cosa, ha recomendado.

"El gran error de nuestra época es que estamos súper dispersos, haciendo cincuenta cosas a la vez, y ha llegado un momento en el que la industria del ocio es tan espectacular que no se valora en su justa medida toda la oferta audiovisual que se consume", ha dicho.

Así, en este "momento de saturación total", ha pedido "casi un imposible": escuchar sin prisas y darle una segunda oportunidad a las cosas, como releer un libro o revisitar una película.

En menos de un mes, el próximo 3 de febrero, Love of Lesbian actuará en el festival "Rock sin subtítulos" de Londres, donde suelen "llenar", ya que tienen muchos seguidores, la mayoría de ellos españoles expatriados a quienes escuchar su música supone, en cierta manera, "estar un poco más cerca de casa".

Así, ha resaltado que tocar en una ciudad del extranjero permite a la banda dar "vitaminas o gasolina" a estos españoles para que puedan "aguantar un poco más" porque muchos de ellos están viviendo fuera de España situaciones "muy duras".

La gira por Latinoamérica ha sido para la banda liderada por Balmes como "volver al instituto, pero con la experiencia del mundo adulto" porque en estos países "hay que volver a ganarse la gente empezando de cero".

Sin embargo, la banda ha contado con "la ventaja de tener varios discos a las espaldas" y saber "lo que funciona y lo que no" sobre el escenario, de modo que ha reconocido que en estos países les ha ido "muy bien".

En 2017, Love of Lesbian cumplirá dos décadas desde su formación, veinte años en los que han logrado el éxito "a base de prueba-error", en un continuo "proceso de aprendizaje", ha afirmado Balms, para quien hay dos épocas en la banda "radicalmente diferenciadas", de modo que podrían ser dos grupos diferentes.

"Las bandas tienen que conservar su personalidad y evolucionar con respecto a sus inquietudes, pero jamás hacerlo bajo la premisa de que si realiza un cambio es para sonar, por ejemplo, en los '40 Principales'", ha subrayado.

Balmes ha reconocido que "el factor suerte" también ha influido en la carrera de la banda porque sostiene que "por mucho esfuerzo que hagas, si no tienes una pizca de suerte, no pasa absolutamente nada: Love of Lesbian está en una dimensión en la que ha sucedido, pero podría seguir ahora en el local de ensayo".