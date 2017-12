Lucas Vidal hace de su pasión por John Williams "una experiencia familiar"

Desde que la viera de niño, "E.T." provocó en el tímpano de Lucas Vidal la misma fascinación que en su retina. ¿La razón? La partitura de John Williams, al que este ganador de dos Goyas rendirá tributo en el Teatro Real el Día de Reyes dirigiendo, más que un concierto, "una experiencia familiar".

"Su música ha marcado a tantas generaciones porque es memorable. ¿Quién no recuerda la de 'E.T.', 'Indiana Jones', 'Supermán' o 'La guerra de las galaxias'? Lo difícil en este caso ha sido elegir las obras que no vamos a tocar", ha destacado el joven compositor en una charla con Efe.

Junto a Álvaro Cañil, especialista en conciertos de música clásica, asesor del Metropolitan Opera de Nueva York y productor del evento como parte de Hich C Music, decidió que esa selección de piezas que se escucharán en el Real resultara "algo divertido y emocionante que enganche al público".

Se tratará, subraya, no tanto de un concierto en sí mismo sino más bien de "una experiencia, un espectáculo de cara a un público familiar" en el que se proyectarán imágenes de las películas correspondientes y en el que habrá bailarines y actuaciones como la del mago Jorge Blas.

"Fue el regalo que le pedí a los Reyes Magos", bromea el músico ante su segunda incursión en el gran coliseo operístico madrileño para sumergirse en la música de Williams, algo que no parece importarle. "Él siempre merecerá un homenaje", suscribe en este sentido, antes de manifestar su deseo de hacer algún día lo mismo con Ennio Morricone.

Vidal (Madrid, 1984) llevará la batuta ante la Discoplay Symphony Orchestra, formación especialmente creada para este concierto y bautizada en honor a la mítica empresa de divulgación cultural que "dejó su sello en la música española".

En su seno, destaca el aporte de numerosos jóvenes españoles. "Tenemos mucho talento aquí, pero no hay demasiadas orquestas. En ese sentido, esto sirve de apoyo a su iniciativa", señala quien se convirtiera con solo 28 años en el compositor de la BSO de la película "Fast & Furious 6".

"Música de cine: Homenaje a John Williams", que contará con dos pases (a las 18 y a las 21 horas), supondrá un brevísimo alto en su agenda, tras un parón a su vez de dos años en los que se ha dedicado a un proyecto personal del que "muy pronto" dará detalles.

Eso le ha permitido tomar oxígeno y regresar con más ganas al ámbito de las bandas sonoras. De hecho, en su cartera de proyectos se cuentan las de las próximas películas de Julio Médem y Fernando González Molina, el realizador de "Palmeras en la nieve", por la que ganó un Goya a la mejor canción junto a Pablo Alborán.

Vidal, que ha trabajado posteriormente con otros artistas pop como Amaia Montero, no descarta en el futuro trabajar más intensamente en esa línea. "Todo puede ser", apostilla.