Luis Fonsi "emocionado" con "Échame la culpa" al reanudar su gira mundial

Luis Fonsi se mostró hoy "muy emocionado" con su nuevo sencillo "Échame la culpa", que ha recibido más de 30 millones de visitas en Youtube en apenas dos días, al reanudar en Moscú su gira mundial "Love & Dance World Tour".

"Estoy muy emocionado con la respuesta instantánea del público. En un día y medio ya había recibido 18 millones de visitas. Ya romper récords es importante, aunque no es todo, pero te da una respuesta inmediata del público", dijo en rueda de prensa.

Fonsi no para. Dos días después de recoger cuatro Grammy Latino en Las Vegas por "Despacito" y lanzar su nuevo single, ya se encuentra en Moscú para debutar ante el público ruso, poner fin a la última fase de su gira e iniciar una nueva etapa en su carrera.

"En Moscú empieza un nuevo capítulo, un precioso capítulo. Se abre una nueva puerta ante una audiencia que no me conoce. Espero que sea el inicio de muchas cosas buenas que están por venir", admitió.

El artista puertorriqueño actuará esta noche en el club "Stadium", que tiene capacidad para más de 8.000 espectadores, además de una gran sala de baile, y donde los precios van de 1.900 rublos (unos 35 dólares o 27 euros) a 20.000 (más de 300 dólares o 287 euros).

"Es un honor y una bendición estar en Rusia por primera vez. Yo solo quiero que el mundo baile con mi música. Espero que lo sigan haciendo con mis nuevas canciones", afirmó.

Precisamente, además de los temas que han marcado su carrera desde 1998 y "Despacito", interpretará por vez primera "Échame la culpa" que le permitió trabajar con la estadounidense de origen hispano Demi Lovato.

"Fue muy bonito trabajar con Demi y que ella quisiera cantar en español", señala.

Asegura que "Despacito" y "Échame la culpa" son "completamente diferentes", aunque tienen en común que el artista es el mismo y son "una fusión de pop urbano y música latina".

"Son dos colaboraciones completamente diferentes. 'Échame la culpa' es bilingüe, en español e inglés. Es un poco más latina y tiene un poco de influencia del ballenato. Es una canción más alegre y bailable que 'Despacito', que es más sensual", precisa.

Fonsi no se plantea repetir el éxito del "fenómeno" de "Despacito", ya que "no hay una sola receta para el éxito".

"Son muchos factores. No hay una única explicación. No hay una respuesta ideal. Una fantástica colaboración con Daddy Yankee (...), una canción que te hace bailar, una letra fácil de recordar", apuntó.

Al mismo tiempo, aseguró que no teme convertirse en un artista de un solo tema, ya que, recordó, "Despacito" no fue el primer éxito de su carrera -citó "Imagíname sin ti" o "No me doy por vencido"- y se mostró convencido de que no será el último.

"No estoy preocupado, sino excitado por empezar una nueva carrera en países preciosos como Rusia y otros en Europa del Este o Asia. Siempre es excitante actuar ante un auditorio por primera vez. Ver si se emocionan y conectan con el espectáculo", subrayó.

Negó que "unas audiencias sean mejores que otras" y explicó que simplemente en lugares como Puerto Rico, México, el resto de América Latina, España o EE.UU. le conocen mejor.

"Y la mejor forma de conocer a la gente no es visitando museos (...), sino conociendo a la gente, especialmente los que acudan al concierto", señaló.

Pese al largo viaje entre Las Vegas y Moscú, el cantante derrochó simpatía, no dudó en entonar varias estrofas de "Despacito", un tema que ha recibido más de 4.300 millones de visitas en Youtube y se fotografió con todo aquel que se lo solicitó.

"¡Spasiba mucho!", repetía un sonriente Fonsi, quien mencionó a Stevie Wonder, Michael Jackson o Juan Luis Guerra entre sus "muchos ídolos", además de su padre.

En particular, respondió a la pregunta de una periodista de 7 años, Vasilina, que le preguntó cómo puede convivir con un éxito tan grande.

"Al menos, mil de los 4.300 millones son míos. Me sé varias estrofas, aunque no entiendo español", señaló a Efe esta colaboradora de la revista de música infantil "Yo canto".

Fonsi consideró un "honor" las comparaciones con "fenómenos mundiales" en su momento como "Lambada" o "Macarena", y no las ve como rivales históricas, sino "feliz" de que sean "tres canciones en español" y de que "'Despacito' esté en ese grupo".

Tras la capital rusa, Fonsi actuará en Riga, Belgrado, Zagreb, París, la ciudad alemana de Oberhausen y cerrará la gira a principios de diciembre en Ámsterdam.