Nace 'Man on the moon', una nueva revista mensual "para el hombre del siglo XXI"

Al igual que ocurre con los vinilos en la música, el papel se ha convertido en un formato de lujo para apasionados de la materia. Para sumarse a esa tendencia nace Man on the moon, una revista mensual de alta gama que llegará el próximo 1 de marzo y que, según su editor y director, Andrés Rodríguez, hablará de "cómo es el hombre del siglo XXI, con su falta de memoria, sus ilusiones, sus tropiezos y sus mitos".

Se trata de la segunda cabecera propia de Spainmedia, editorial que hace tres años lanzó TAPAS y ha sido galardonada con el Premio a Mejor Revista del año 2016. Según Rodríguez, en esta ocasión Man on the moon "contará historias diferentes para todos aquellos hombres que tienen un sueño", tanto aquellos que "ya se han cumplido" como los muchos que "todavía están por alcanzar".

Precisamente por eso, el lema de la revista hace referencia a una frase mítica para todos aquellos soñadores: "You have a dream", en clara alusión al activista Martín Luther King. "He tomado prestada su frase célebre y la he convertido en lenguaje directo porque todos tenemos un sueño", añade Rodríguez.

Man on the moon tendrá una tirada de 70.000 ejemplares en español y 25.000 en inglés y se venderá además de en España en las principales ciudades de América y Europa. Porque, como enfatiza Andrés Rodríguez, "el papel es el nuevo lujo y así lo supimos ver en Spainmedia".