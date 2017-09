La M.O.D.A. canta a "la masa anónima sin banderas ni partidos", pero "héroes"

No solo no hay disolución en el seno de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), sino que el conjunto burgalés regresa en medio de una gran expectación con un álbum en el que homenajean a esa "masa anónima sin banderas ni partidos" que, aun no ocupando portadas, "son los héroes que construyen el mundo".

"Vemos la música como una vía para curar los males, tanto internos como colectivos, de esas personas a las que Eduardo Galeano se refiere como 'los nadie', los que nunca saldrán en televisión, pero que hacen que todo exista", explica el vocalista David Ruiz en una charla con Efe.

Así explica el título de "Salvavida (de las balas perdidas)", otro álbum autoeditado al que sus seguidores han respondido agotando las entradas de sus dos conciertos en la sala La Riviera de Madrid (han tenido que convocar un tercero), sin que siquiera haya llegado a las tiendas (lo hará mañana).

Su tercer disco de estudio es el resultado de un año de trabajo, de viajes a lugares como el DF, Berlín o Edimburgo ("viajar permite romper ese muro que enfrenta a personas que tienen más en común de lo que nos quieren hacer entender") y "de búsqueda" apartados del foco mediático, lo que originó rumores desmentidos de desbandada.

Solo hay un cambio en la alineación: además de Ruiz permanecen Alvar de Pablo (saxofón), Caleb Melguizo (batería y percusión), Joselito Maravillas (acordeón), Jorge Juan Mariscal (bajo) y Jacobo Naya (piano), y se incorpora Nacho Mur (guitarras y acústicas) tras la salida de Adán Ruiz.

"Estamos en el mejor momento como banda desde que empezamos", señala el vocalista, aunque ellos se sigan repitiendo que no han dejado de ser "un grupito de Burgos" para bajarse el ego. "Somos unos recién llegados, los chavalillos del vestuario", insiste la cara más visible de este proyecto nacido en 2011 que en breve será por fin sostenible económicamente.

De búsqueda habla mucho su nuevo disco. En "La inmensidad", uno de los nuevos cortes, sentencian por ejemplo que "todos somos víctimas del miedo", de "un miedo íntimo a atreverse a llevar la vida que quieres, del vértigo ante la posibilidad infinita del futuro, de querer pertenecer a algo más grande que la existencia de uno mismo, pero sin saber a qué".

Los llaman "Héroes del sábado", esto es, "gente a la que le toca ser héroes toda la semana", y dedican un "Himno nacional" sin nación a "toda esa masa anónima, sin bandera, partido o ideología".

Tratan incluso un tema tan poco manido como el de la despoblación de los núcleos rurales, "los otros olvidados, los otros nadie" de este país. "¿Cómo hemos entregado una parte fundamental de lo que somos ahora en pos de la tecnología?", se preguntan estos castellanos de pro.

Porque "Salvavida" explora fuera, en la música popular de Francia, de Irlanda o de Escocia, pero también hacia el seno de la Península Ibérica, en una confluencia de folk, country, punk y rock and roll que ha vuelto a ser producida por Santi García, con el apoyo de su paisano y multiinstrumentista Diego Galaz (Fetén Fetén).

Por eso se escuchan instrumentos nuevos como la tuba, el violín trompeta, el vibráfono o el clarinete, que parece destinado a quedarse, así como estructuras irregulares y poco habituales como la de "Océano", una "letra a corazón abierto" que parece una lectura poética "a capella" y se revuelve hacia la proclama, con una "orquestación esquizofrénica tipo Sufjan Stevens".

"Es la primera vez en la historia que hacemos un tema en el estudio, dejando algo a la improvisación. El resultado es una de las canciones que más nos representan del disco y en la que más nos hemos dejado ir", explican.

El 3 de noviembre arrancan la nueva gira en casa, Burgos (sala El Hangar), donde repetirán el día 4 (Fórum Evolución). Tocarán en otros puntos como Santiago de Compostela (11 de noviembre, sala Capitol) o Madrid (24, 25 y 30 de noviembre, La Riviera).

Después les aguardan otros lugares como Valencia (1 de diciembre, sala Moon), Barcelona (2 de diciembre, sala Apolo) y Bilbao (8 y 9 de diciembre, Kafe Antzokia).