Macson revisa 75 años de trayectoria con una colección de aire "british"

La empresa familiar Macson ha celebrado hoy su 75 aniversario presentando en la pasarela 080 su colección "The last exit", inspirada en el estilo británico que caracteriza la marca y con la ha recorrido su historia en el mundo de la moda y ha rendido homenaje a las generaciones anteriores.

El primer ejecutivo (CEO) de Macson, Domingo Obradors, ha recordado en una entrevista para Efe cómo su bisabuelo empezó con una fábrica textil que posteriormente se utilizó para la confección de camisas hasta que su padre abrió su primer punto de venta, en los años 70, en el barrio de Gràcia, ofreciendo una colección para vestir al hombre en su totalidad.

"Teníamos ganas de celebrar el 75 aniversario", ha asegurado Obradors, "y de poder hacer una colección especial para esta ocasión", a la vez que ha adelantado que las prendas que desfilen en la pasarela 080 "de algún modo" estarán representadas en sus tiendas y, en función de la respuesta, trabajarán más colecciones de este tipo.

La marca, que se encuentra en un momento de plena expansión, ha sorprendido además con un pequeño avance de una colaboración con la empresa Chupa-chups y el anuncio del lanzamiento de tres perfumes, uno de los cuales se presentará en Navidad.

"Nos gusta trabajar con otras marcas, es algo con lo que disfrutamos muchísimo", ha dicho Obradors, que se ha mostrado plenamente confiado de que su debut en el sector de la perfumería será "un éxito" y ha confesado que Macson trabaja para expandirse en otros países.

El acto central de la celebración ha sido el desfile en la pasarela barcelonesa con una colección especialmente diseñada para la ocasión, con propuestas para el día y para la noche que se ha sumado a la tendencia del "see now buy now".

"The last exit" se ha atrevido con estampados príncipe de gales, el tartán o los rombos, que han tenido como resultado una colección más atrevida y desenfadada de lo que es habitual en la marca, combinando colores púrpura, ocres y tonos tierra, y siluetas oscuras y elegantes para la noche.

El desfile de Macson ha cerrado la jornada inaugural que ha empezado con los desfiles de moda infantil de The little creative factory y Bóboli, seguidos del acto oficial de apertura de la 20 edición de la pasarela.

Por la tarde, los premiados en la anterior edición de la pasarela han presentado sus propuestas entre las que han destacado las de Daniel Rosa y Miquel Suay.

A continuación han desfilado los premiados a la Mejor Colección en la 19ª edición de la pasarela y Antonio Miro ha presentado una colección denominada "The Crown" con la que invitaba a reflexionar sobre los nuevos reyes y reinas de la sociedad, aquellas personas conocidas por su influencia en redes sociales o su aparición en programas televisivos o revistas.

El director creativo de la marca, Albert Villagrassa, ha proyectado a estos reyes y reinas con una colección muy sensual y atrevida con prendas de siluetas clásicas a las que ha incorporado detalles y adornos para captar la atención.

En la pasarela han dominado los blancos, negros y rojos, también el tejano y aplicaciones doradas, prendas de algodón, lana fría, tul, o cota de malla, todas ellas combinadas para potenciar la fuerza de sus propuestas para la temporada primavera-verano 2018.

En esta ocasión Antonio Miró ha contado con la colaboración del artista visual Lauro Samblás quien ha trabajado las coronas que lucían los y las modelos y otros complementos de la colección, que se han elaborado con materiales tradicionales y elementos tecnológicos como tornillos, espejos o cables, entre otros.

Por su parte, Oscarleon ha presentado "Love smells like a rose" inspirada en las sensaciones del amor con el color como protagonista y que ha dibujado a una mujer muy dura pero con una fuerte base femenina.