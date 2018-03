En Marea exige retirada de vídeo de venta Pazo Meirás por apología franquismo

En Marea ha exigido hoy a la Fiscalía y al resto de poderes del Estado que actúen para que se retire el vídeo promocional de la venta del Pazo de Meirás al considerar que hace apología del franquismo.

En una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia, el diputado en el Congreso de En Marea por Lugo, Miguel Anxo Fernán-Vello, ha explicado que hoy ha sido admitida la Proposición No de Ley (PNL) dirigida al pleno y la Comisión de Justicia que persigue implicar al Estado en la recuperación del inmueble situado en Sada (A Coruña), propiedad de los herederos del dictador Francisco Franco.

La PNL, que En Marea espera aprobar en cuanto vaya a pleno, sirve para instar al Gobierno a ordenar a la Abogacía del Estado que se incorpore a la Comisión de Expertos organizada por la Xunta y a la Junta Pro Devolución del Pazo, que promueve la Diputación de A Coruña.

Fernán-Vello ha detallado que su grupo demanda que se proceda a recuperar la posesión del Pazo, por lo que respalda las "acciones civiles pertinentes que sirvan para revocar el título de propiedad ostentado por la familia del dictador".

En un momento en el que nota que los "tentáculos del franquismo" siguen presentes, el diputado insta al PP a "implicarse activamente" en un caso en el que, sostiene, "no vale ponerse de perfil".

El grupo de unidad popular exige, además, que el vídeo de venta que la inmobiliaria presenta "como propaganda, como promoción" del Pazo de Meirás, sea retirado inmediatamente.

Hace, en su opinión, "apología directa del franquismo", por lo que en un momento de "persecución de raperos" cree que la Fiscalía y el Estado deben actuar frente a una actitud que, para él, implica que "la apología del franquismo no se toca".

En la misma línea, En Marea exige a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, una revisión de las actuales exposiciones de los museos militares de A Coruña, Toledo y Cádiz, que piensa que emplean "un lenguaje justificativo de la dictadura y del golpe de Estado de 1936".

Estos museos, "de carácter informativo y pedagógico", "siguen haciendo apología del franquismo", al calificar a Franco como "militar de gran prestigio" que "propició un levantamiento militar contra la República y, convertido en Jefe de Estado, gobernó España durante más de 35 años".

"No se puede tolerar que dulcifiquen o que justifiquen la dictadura franquista (...) Pedimos que se cumpla la Ley de la Memoria Histórica", ha declarado.

El viceportavoz de En Marea en el Parlamento Antón Sánchez ha valorado de forma positiva estas iniciativas que "pueden ayudar a conseguir el objetivo buscado, que es que el Pazo en vez de ser un símbolo de la infamia, sea un símbolo de la memoria y la democracia incorporado al patrimonio público".

Espera "que los herederos (de Franco) no sigan ostentando privilegios que no responden a un estado democrático" y por eso saluda la posibilidad de acudir a la vía civil para que la propiedad no pase en manos de los herederos de Carmen Franco, hija de Francisco Franco y Carmen Polo.

"Esta PNL va a ser una buena prueba para ver dónde se posiciona el Partido Popular, si de la mano de la familia Franco o del lado de los demócratas", ha apuntado.

La diputada en el Parlamento gallego Ánxeles Cuña se ha mostrado dispuesta a coordinarse "con todos los movimientos sociales y políticos que van en la misma línea" para conseguir que un inmueble "robado" pase a ser propiedad pública.