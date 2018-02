Marisa Paredes: "Volvería a repetir el discurso del 'no a la guerra'"

Marisa Paredes ha recordado esta noche, al recoger el Premio Goya de Honor que lleva vinculada a la Academia de Cine desde sus inicios: "he sido su presidenta y he dado discursos, alguno bien conflictivo como aquel del 'no a la guerra', que hoy -ha dicho en medio de los aplausos- volvería a repetir".

"La vida de una actriz es como un tiovivo, como la ruleta de la fortuna y yo he tenido la fortuna de que muchos directores confiaran en mí y ellos han tenido la suerte de que yo también confiara en ellos", ha dicho Paredes, que ha actuado en más de 75 películas.

La actriz, a la que han presentado su hija María Isasi Isamendi y el cineasta Agustí Villaronga, ha pronunciado un discurso muy breve porque, ha argumentado, "en estas galas el tiempo es importante", y ha agradecido a "todos" una distinción que nunca había recibido antes por eso "casi se olvida" de llevárselo.

"Muchas gracias por vuestro cariño. A todos los miembros de la academia, a todos los amigos y un abrazo muy, muy fuerte para Yvonne Blake", la actual presidenta de la Academia ausente de la gala porque está convaleciente de un ictus.

Paredes, vestida con un modelo exclusivo de Sybilla de color negro, ya había advertido en la alfombra roja que no iba a hacer "un discurso al uso" ni "un gran discurso" ni se iba a referir al papel de las mujeres en el cine: "se va a reivindicar tanto que creo que estará suficiente reivindicado".