La Marisoul: No necesitas ser rica, blanca y delgada para realizar tus sueños

Marisol "La Marisoul" Hernández, la extrovertida y apasionada cantante de La Santa Cecilia, presentó su primera colección de ropa y confió en que sirva para "empoderar" a las jóvenes y para que entiendan que no hay que "ser rica, blanca o delgadita para realizar tus sueños y tus metas".

"Yo crecí de joven con muchos complejos, viendo la televisión, mirando las muñecas Barbie y no viendo gente como yo", apuntó "La Marisoul" en una entrevista con Efe.

"Pero las ganas que le he echado yo para ser y realizar mis sueños, siendo quien soy, cómo me veo y cómo luzco, creo que eso es una manera de empoderar a las muchachas y de demostrarles que sí se puede, que no necesitas ser ni rica, ni blanca, ni delgadita para realizar tus sueños y tus metas", añadió.

La líder y alma espiritual de La Santa Cecilia, el grupo de Los Ángeles que tiene un gran éxito entre los latinos en EEUU, cambia ahora la música por la moda para desvelar "La Pinche Vanidad", una tienda en internet y una colección de ropa y accesorios inspirada en los coloridos y vitalistas modelos que "La Marisoul" viste en los conciertos y que forman parte fundamental de su personalidad.

"La Pinche Vanidad" empezó como un 'hashtag' (etiqueta en redes sociales), "como una excusa para 'postear' (publicar) los selfis, pero la idea de la tienda y la línea de ropa y de accesorios empezó por una chamarra de mezclilla a la que le añadí una Virgen de Guadalupe", explicó.

"Comenzaron a preguntarme: 'Oye, tu chamarra, qué padre, deberías abrir una tienda'. Y fue también cuando empecé a pintar mis zapatos para cantar", recordó.

Camisetas, bolsos y pines con llamativos colores y motivos femeninos y mexicanos forman parte de esta colección en la que "La Marisoul" cree que ha volcado toda la libertad de la que goza dentro de La Santa Cecilia.

"Siento que el 'look' lo he desenvuelto dentro de La Santa Cecilia. Participar en un grupo así me hace sentir libre, me hace sentir feliz, ya que cuando estoy en el escenario con mis compañeros puedo hacer, vestirme y ser como yo quiero ser", afirmó.

"Antes de La Santa Cecilia yo creo que era muy tímida, muy acomplejada. Como que muchas mujeres vivimos con estos complejos de 'esto no se me ve muy bien', 'esto no me queda'. Y en La Santa Cecilia siento que me libero (...), no nada más expresarme por medio de la música, sino también por mi forma de vestir sin importarme lo que diga la gente", agregó.

Diseñada junto a su pareja y con series limitadas hechas artesanalmente en Los Ángeles, esta colección aspira, según la cantante, a que se tome la moda como algo divertido, que no sirva para "evaluar o juzgar a la gente".

La joya de la colección de "La Marisoul" es "Morena Mía", una muñeca latina con lazo rojo, pendientes con forma de calavera mexicana y un vestido azul y amarillo que está directamente inspirada en el "look" de la cantante.

"Queremos hacer una celebración de la diversidad. Y, sí, hay muchas muñecas Barbie. Entonces quisimos hacer una morenita para representar a todas las niñas que se parecen a mí, que ahora pueden ver a morenitas, chaparritas y gorditas como yo", dijo entre risas.

En cuanto a la música, "La Marisoul" explicó que La Santa Cecilia se va a echar de nuevo a la carretera este año para una gira acústica basada en su último disco "Amar y vivir" (2017), en el que versionaban boleros y otros clásicos de la tradición latinoamericana acompañados por artistas como Mon Laferte, o Eugenia León.

La cantante prometió que estos conciertos rendirán homenaje al espíritu de las cantinas mexicanas con recitales "para bohemios, borrachos, apasionados y personas con el corazón roto".

Por último, la artista desveló que la banda ya está trabajando en nuevas canciones y mostró su emoción por la fase de desarrollo creativo que atraviesa el conjunto.

"Con 'Amar y vivir' cerramos un ciclo y regresamos a nuestra raíz de quien somos, y siento que ahora somos libres. No nos ven, pero andamos 'loqueando', muy creativos, haciendo música muy distinta, muy diferente. Estamos en un proceso de experimentación y me encanta", finalizó.