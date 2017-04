Mark Hamill evoca a Carrie Fisher: No hay un día en el que no piense en ella

Con emociones al borde de la lágrima pero también con un tierno sentido del humor, Mark Hamill rindió homenaje hoy a Carrie Fisher, su hermana en "Star Wars", con un tributo en el que mostró su devoción por la princesa Leia y en el que recordó también todas las cosas que hicieron única a la actriz.

"Hoy es un día en el que sería muy fácil dejarse consumir por la pena. Dejadme contaros que cuando voy a dormir no hay un día por ahora en el que no piense en ella", afirmó Hamill sobre el escenario de la Star Wars Celebration que tiene lugar estos días en Orlando.

"Cuando pienso en ella, está mirando abajo desde la estratosfera celestial con esos grandes ojos marrones, esa traviesa sonrisa en su cara, mientras me extiende el dedo corazón", explicó el actor para desatar las risas del público.

"Así es como quiero que penséis en ella", remató Hamill en una buena muestra del aroma triste pero a la vez de celebración y recuerdo feliz que marcó el acto.

Hamill relató incontables anécdotas sobre el carácter independiente, mordaz, indomable y excepcional de Fisher, una actriz que fuera del set de rodaje tenía un arte muy especial para la vida y para sorprender a cuantos la rodeaban.

"Alguien escribió una vez: 'Cuando alguien a quien amas se convierte en un recuerdo, ese recuerdo se convierte en un tesoro'. Hoy celebramos el tesoro que fue Carrie Francis Fisher", señaló el actor.

Además aseguró al público que va a amar a Fisher cuando la vea en "Star Wars: The Last Jedi", que se estrenará en diciembre y que será el último filme en el que aparezca la artista fallecida en diciembre a los sesenta años.

"Todavía no pienso en ella en tiempo pasado. Hay ciertas personas que tienen una vitalidad y una energía tan fuerte que resuenan más allá de su falta de presencia física", reflexionó Hamill.

"La gente me pregunta si era mi mejor amiga. No, no lo creo. Lo que tenía ella, y que nadie más podía igualar, es que te hacía sentir en su presencia como si fueras su mejor amigo", afirmó el actor al decir que estar junto a Fisher, en cualquier circunstancia, era "excitante".

Hamill reconoció que, pese a que trató de evitarlo, "parte" de él "se enamoró" de Fisher porque, aseguró, cualquier hombre que estaba cerca de ella "caía bajo su hechizo".

En este sentido puntualizó que tenían una relación "apasionada" no en un sentido físico "sino emocional".

El homenaje, de sobria puesta en escena y en el que Hamill estuvo sólo acompañado ocasionalmente por el intérprete Warwick Davis, contó con mensajes en vídeo del cineasta George Lucas, del director Rian Johnson (el realizador del episodio VIII "The Last Jedi") y de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Precisamente esta ejecutiva, una de las máximas responsables del universo "Star Wars", confirmó hoy en declaraciones a la cadena ABC que Fisher no aparecerá en el episodio IX, que se estrenará en 2019 y que pondrá fin a la tercera trilogía de la saga.

De cualquier manera, el espíritu de la princesa Leia continúa muy presente entre sus seguidores, tal y como se ha visto estos días en Orlando, donde cada imagen o vídeo de Fisher se ha aplaudido o llorado con la máxima emoción.

El tributo de Hamill, por la vía íntima y reflexiva, cerró el homenaje que inició el jueves George Lucas con un sentido monólogo en recuerdo de Fisher y que concluyó, por todo lo alto, con la interpretación en directo de "Leia's Theme" a cargo de una orquesta dirigida por el compositor de la banda sonora de "Star Wars", John Williams.