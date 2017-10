Martirio: El enamoramiento de la música le ha ganado a todos mis novios

La cantante María Isabel Quiñones Gutiérrez, conocida artísticamente como Martirio, ha asegurado hoy que "el enamoramiento que tengo de la música le ha ganado a todos los novios que he tenido".

Lo ha hecho hoy en Punta Umbría (Huelva) en una intervención que ha servido para cerrar el II Congreso 'El Bienestar y la Música', por el que desde el pasado viernes han desfilado artistas como Sole Giménez, Nacho García Vega, Santiago Segura, Alaska, Mario Vaquerizo, el Gran Wyoming, Alejo Stivel o Mikel Erentxun.

Ha sido ese enamoramiento, ha dicho, el que le ha llevado también a "unir distintos géneros y a desarrollar mi estética", tan característica.

"Se trata de un enamoramiento de casa, natural, me lo paso en grande escuchando, haciendo e interpretando la música", que entiende como "una medicina" ya que "te sana, te cura, hace aflorar los sentimientos".

Se define como "cantora" porque "debo cantar" y lo hace "para que la gente aflore sus propios sentimientos conmigo, para que ría y llore de manera profunda y se lo pase bien"

"La realidad remueve el arte, y yo trabajo y vivo para remover y que seamos mejores, soy un canal para ello", ha apuntado Martirio, quien siempre ha estado interesada por "la música que sale del alma, por aquella que es vehículo de la energía del universo".

Antes que Martirio ha participado en esta cita, organizada por la Cadena Ser, el cantante Mikel Erentxun para que "la sociedad, en la actualidad, percibe la música de otra manera a como lo hacía en décadas anteriores, se ha banalizado muchísimo; la gente no valora el trabajo que hay detrás de una canción y un disco".

El cantautor afincado en San Sebastián entiende que ese cambio en la percepción de la música es debido al paso de lo analógico, a lo que él se aferra, ya que sigue grabando sus discos en este formato, a lo digital ha permitido, entre otras cuestiones, las descargas ilegales "que tanto daño han hecho a la música pues la gente ya no la entiende como un oficio y cree, por tanto, que no debe de pagar por ella".

Por ese formato, ha dicho, "hoy día, se ha perdido, por ejemplo, el alma del rock and roll, por eso me agarro al sistema analógico, porque no permite los trucos del digital y además no suena igual", ha señalado.

"Esa es mi pequeña frustración, la gente no disfruta de la música, estamos en una sociedad de consumo muy rápido, pero es absurdo añorar el pasado porque no va a volver", ha señalado.