Méndez de Vigo recuerda que el IVA del cine bajará si se aprueban los PGE

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado hoy, durante una entrevista en el programa Espejo Púbico de Antena 3, que el IVA del cine bajará si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, a la vez que admitió que esto "no es fácil en estos momentos".

"Me he comprometido con los cineastas a bajar el IVA del cine si aprobamos los presupuestos. Ellos saben que digo la verdad y cuando las cosas van razonablemente bien es lógico que el mundo del cine esté contento", ha dicho el ministro y portavoz del Gobierno en alusión a las escasas críticas recibidas durante la pasada gala de los Goya.

"He ido tres veces a los Goya, en todas lo he pasado muy bien, en algunas ha habido más críticas que en otras, incluso alguna personal pero yo creo que con sentido del humor, en España nos falta un poco de humor", ha opinado, antes de recalcar que en esta última gala apenas ha habido críticas a su labor, excepto "algo del IVA".

Méndez de Vigo ha señalado que la actual ley de financiación del cine "es buena" y que este año ha habido "magníficas películas españolas" que han obtenido un 18 % de cuota de pantalla. "Si las cosas van bien, ¿para qué van a meterse con el ministro?", ha apuntado.

Preguntado por qué películas españolas ha visto este año el presidente del Gobierno, el ministro ha recordado que Mariano Rajoy no tiene mucho tiempo libre.

"No sé qué películas ha visto el presidente del Gobierno, lo que sé es que trabaja mucho y se acuesta pronto, así que probablemente no tiene mucho tiempo, pero este año recomiendo todas las preseleccionadas a los Goya y otras que no lo han sido", ha dicho y ha citado "La librería", un premio "merecido", "Handia", "Verano 1993", "Verónica", "Abracadabra" y "Perfectos desconocidos".

En cuanto a la presentación de la gala por parte de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, ha recordado que es "una gala muy difícil" de llevar, larga y estructuralmente complicada, con casi 30 premios.

"Yo disfruté, es la gran fiesta del cine español, y es una manera de estar juntos las personas a las que nos gusta la cultura, hay que hacer propaganda para ver películas españolas".