Miguel Sáez regresa a la novela, tras "Apaches", con "Una mujer infiel"

Miguel Sáez, autor de la novela "Apaches" y productor de la serie homónima que emite actualmente Antena 3, vuelve a la novela con "Una mujer infiel" (Planeta) que llegará a las librerías mañana martes.

La novela, tercera del autor, compone un thriller cuyos protagonistas mantienen una relación sentimental no convencional y, en ese sentido, habla de la fidelidad y la infidelidad, del deseo y, en último termino, del sexo.

"He querido escribir una historia de amor centrándome en cómo, uno de los protagonistas, se plantea si es posible querer a dos personas al mismo tiempo, y también acerca de las consecuencias que tiene esa decisión sobre la pareja", señala a Efe el escritor.

La historia comienza con el descubrimiento del cuerpo de una mujer víctima de una agresión brutal.

La investigación del policía encargado del caso y su interrogatorio al principal sospechoso, el marido de la víctima, conduce al lector al universo íntimo de una pareja cuyo amor poco convencional se sustenta desde el acuerdo entre los dos protagonistas, pero se derrumba cuando es sometido al juicio de los otros.

La novela se divide en dos líneas temporales, por un lado la investigación, que se desarrolla en tan sólo doce horas, y por otro la narración de los últimos diez años de la vida de esa pareja.

De este modo, ambas tramas se van conectando a lo largo de la historia y, así, los acontecimientos del pasado iluminan el camino por el que debe avanzar la investigación.

Otro elemento del libro, como sucede en todas las novelas del autor, es Madrid como escenario: "Barcelona tiene una tradición de novela negra, pero Madrid, donde yo nací y me he criado, no ha encontrado un escritor que la hiciera protagonista. Y yo creo que esta ciudad tiene un gran carácter y una personalidad que encaja mucho con la atmósfera de un thriller".

"Una mujer infiel habla de una sexualidad diferente a la tradicional pero que se impone cada día más en nuestra sociedad. Yo quería explorar esa vertiente del deseo porque me interesa hablar de la riqueza de las relaciones más allá de lo convencional", explica el autor.

"Por otro lado, me parecía que una historia de suspense era el vehículo perfecto para guiar al lector por los conflictos de esta relación", añade.

Miguel Sáez Carral (Madrid, 1968) es periodista, guionista y escritor. Confiesa ser un fanático del género de la novela negra pero, especialmente, manifiesta admiración por aquellos autores, como Denis Lehane, Don Wislow o James Elroy, que son capaces de trascender las fronteras y hacer gran literatura.

Ha sido redactor de la Agencia Efe y jefe de guión de las series de televisión "Al salir de clase" y "Sin tetas no hay paraíso", además de creador de "Homicidios".

Ganador de un Premio Ondas, es autor así mismo de las novelas "El tiempo de las arañas" (1997) y "Apaches" (2014). Esta última ha sido adaptada como serie de televisión bajo la producción de Atresmedia y New Atlantis, y emitida por Netflix y Antena 3. Él ha sido su jefe de guión y productor ejecutivo.

"No todos los novelistas tienen la suerte de que una historia suya acabe transformada en una serie que se ve en más de 170 países. Es importante que un producto español se emita en tantos países. Jamás me lo imaginé cuando la escribí", señala Sáez Caral.