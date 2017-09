Moisés Nieto revive a las musas de Picasso

El diseñador Moisés Nieto ha presentado hoy en Madrid su nueva colección para la temporada primavera/verano 2018, una propuesta para la que se ha inspirado en las musas de Picasso, siete de las mujeres que formaron parte de la vida sentimental del pintor, y a las que Nieto ha rendido homenaje.

Colores contrastados y formas trapezoidales, tanto en los cortes como en los estampados, son los elementos que Moisés Nieto ha utilizado para trasladar el universo artístico y personal de Picasso a la moda, desde el caos de las emociones y de la debilidad del genio por las mujeres.

"Todo el mundo conoce la historia de Picasso y cómo plasmaba a las mujeres, pero nadie habla de ellas", ha explicado en declaraciones a Efe Moisés Nieto minutos antes de su desfile, que ha tenido lugar en el Real Jardín Botánico de Madrid, en el Parque del Retiro, un enclave "diferente" con el que el diseñador ha sustituido la tradicional pasarela de IFEMA.

"Quería hacer algo propio que hablara de mí", ha afirmado Nieto, quien ha asegurado sentirse "cansado" de presentar sus colecciones en IFEMA, y ha optado por un espacio que transmitiera "la tranquilidad del verano".

Las creaciones del último Premio Nacional a la Moda en la categoría de "Nuevo valor" han desfilado bajo los árboles, cuyas sombras avivaban los motivos de sus prendas, desde tejidos de colores planos, hasta estampados inspirados en las creaciones de Picasso, como un bodegón de frutas, flores abstractas o un trampantojo que simulaba una tela plisada.

Diseños con los que Nieto ha querido representar la "caótica vida sentimental" del artista, cuyas obras cubistas se han visto reflejadas en faldas con volantes asimétricos y 'tops' de cortes trapezoidales, trabajados en tejidos frescos como el algodón, en los que el modisto ha destacado la "importante labor de patronaje", con la que ha logrado conferir un aspecto etéreo a prendas como los "trench".

Jacqueline Roque, Dora Maar o Eva Gouel son tres de las siete mujeres en las que Nieto se ha inspirado, y a las que ha dedicado siete líneas diferenciadas dentro de una colección, con la que ha buscado transmitir la "libertad" y "luminosidad" del ambiente mediterráneo, sin perder de vista lo que unió a todas estas musas: "El final común del maltrato que sufrieron por parte de Picasso".

Un "drama" que, lejos de desequilibrar la colección, le ha aportado potencia gracias a la amplia paleta de colores, inspirada en el cuadro "Mujer con libro", del que Nieto ha tomado rosas, amarillos y verdes saturados, arenas suaves y negro puro, empleado en "looks" monocromáticos que ha apartado del luto añadiendo aperturas estratégicas en el torso y piernas.

El resultado ha sido una combinación de amplitud y feminidad que Nieto ha rematado con los accesorios, como unos pendientes de formas geométricas planas y colores vivos, elaborados por la firma Lausett, o el calzado, unos zapatos de tacón bajo "estilo babucha" con perforaciones y un lazo sencillo en el empeine, que han acompañado los estilismos sin desviar la atención de las prendas.

Tanto los diseños de Nieto como los de sus colaboradores mantienen la filosofía 'made in Spain' del diseñador, que esta vez se ha apartado de la moda sostenible porque, tal como ha explicado, "los tejidos no transpiran para verano", aunque no ha descartado seguir trabajando con esta tendencia en el futuro.