Muere el hispanista e historiador estadounidense Michael Gannon

El hispanista estadounidense Michael Gannon, especialista en la historia de Florida y el período colonial Español, murió a los 89 años, informó hoy la Universidad de Florida, donde impartió clases durante más de seis lustros.

Gannon estaba considerado uno de los mayores expertos en el período y legado colonial español en Florida y como profesor emérito de la Universidad de Florida tuvo un papel muy activo en la conmemoración en 2015 del 450 aniversario de la fundación de San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos.

El hispanista fue uno de los 13 miembros que integraron la Comisión para la Conmemoración de la fundación de San Agustín en 1565 por el almirante español Pedro Menéndez de Avilés.

Durante su dilatada carrera académica alcanzó reconocimiento por sus estudios sobre el "desarrollo de la España colonial en Florida y la expansión del catolicismo en Estados Unidos a través de la ciudad de San Agustín", destacó la institución académica en un comunicado.

Gannon, que fue sacerdote católico de 1959 hasta 1976 y cubrió la guerra de Vietnam como periodista, se mantuvo activo en la enseñanza hasta 2003 y, en los 36 años de su labor académica, pasaron por sus clases unos 16.000 alumnos, agrega la nota.

El historiador publicó más de una decena de libros y ensayos, entre otros "The Cross in the Sand" (La cruz en la arena), "Pearl Harbor Betrayed" (Pearl Harbor traicionado"), "Operation Drumbeat" (Operación Toque de Tambor) o "Michael Gannon's History of Florida in 40 Minutes" (La historia de Florida en 40 minutos).

El pasado verano recibió el galardón LeRoy Collns Lifetime Leadership.

"Me gustaría ser recordado como una buena persona y un buen escritor", señaló recientemente a los periodistas.