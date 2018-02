Museo de Arte de Cataluña cree lo ocurrido en ARCO es "censura pura y dura"

El director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, cree que lo ocurrido en ARCO en relación a la retirada de la obra de Santiago Sierra, "Presos políticos en la España Contemporánea", es "censura pura y dura" y ha advertido: "si empezamos así podemos acabar muy mal".

A preguntas de los periodistas, tras presentar la exposición "William Morris y el movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña, Serra ha considerado que lo que ha pasado "es un despropósito absoluto, algo incomprensible". "No es solo que no esté de acuerdo, es que me parece inexplicable", ha apostillado.

Ha recordado que diferentes asociaciones y entidades en Cataluña ya se han mostrado contrarias a la retirada de esta obra y ha subrayado que no se explica "cómo puede pasar algo así en una Feria como ésta" y que "es algo muy perjudicial y negativo".

Para Serra, el arte siempre "debe interpelar a la gente y llevarla a la reflexión" y ha defendido que un lugar como el museo que dirige debe ser "un espacio de debate".

Por su parte, el director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March, Manuel Fontán, ha señalado que le parece "incomprensible desde todos los puntos de vista".